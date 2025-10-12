日本公明黨不排除與在野黨合作　日媒：若成事或促成政權更迭

與自民黨組成執政聯盟攜手共度26年的公明黨，上週表態無意與自民黨繼續聯合執政。立憲民主黨幹事長安住淳10月11日透露，公明黨高層暗示有條件下與國會內在野黨合作，還期待下週起增加磋商集會。若能成事，有可能促成政權更迭，預料各黨在臨時國會之前，將為爭取多數席位展開激烈博弈。



日本共同網報道，高市早苗當選日本自民黨新總裁後，外界預計日本國會或10月20日舉行首相指名選舉，以選出新首相。

這張2025年10月4日攝於日本東京的照片中，可以看到自民黨新當選總裁高市早苗坐在黨總裁辦公室內。（Reuters）

報道分析，自民黨若要選出高市早苗擔任首相，則必須與公明黨合作。而隨自民黨與公明黨執政聯盟的瓦解，高市早苗被迫重新考慮執政構想，預料立民黨、維新會、國民民主黨聯合，議席總數將超過自民黨的196席。

公明黨黨魁齊藤鐵夫周日（12日）在富士電視台專訪中表示，有可能與立憲民主黨等在野黨進行合作，不過強調公民黨與自民黨「不會變成敵對關係，至今建立的合作關係仍將持續」。

日本公明黨黨首齊藤鐵夫2025年10月10日召開記者會，宣布公明黨將退出與自民黨的執政聯盟（Kyodo/via REUTERS）

此外，公明黨幹事長西田實仁則在周五表示，若自民黨拒絕在限制企業和團體政治捐款接收方問題上讓步，不排除由立民黨、日本維新會、國民民主黨、公明黨四黨聯手推動相關法案通過的可能性，還強調有可能就推行夫妻別姓法案方面，與在野黨合作。