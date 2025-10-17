日本國會10.21舉行首相選舉　維新會向自民黨提聯合執政條件

日本眾議院日程安排委員會一位高級委員10月17日（周五）向路透社表示，該委員會已同意於21日（下周二）舉行投票，選出下一任首相。據報已與自民黨達成合作共識的日本維新會表示，「削減額定議席是聯合執政的絕對條件」。



據路透社報道，由新任黨總裁高市早苗領導的自民黨提出在21日選出新首相，但反對派以正在進行的聯合執政談判為由，一直反對這一日程安排。

自民黨近日積極與日本維新黨接洽，據報已達成合作共識，兩黨過去兩日就組建聯合政府展開政策磋商。

據共同網報道，日本維新會黨魁吉村洋文17日明確表示，正與自民黨就聯合執政展開密集政策討論。

他強調，若無法就明年削減國會議員額定議席數的方式達成協議，將不會與自民黨聯合執政。

吉村洋文指「削減額定議席是聯合執政的絕對條件」，並暗示重點在於削減比例代表的額定議席。

關於維新會提出，在秋季臨時國會期間削減一成額定議席的方針，吉村洋文表示：「或許會有人認為這是在「犯傻」，但假如不去到這種程度，就無法激發政治活力。」

2025年10月4日，日本東京，執政黨自民黨新任黨總裁高市早苗在勝選後舉行記者會。高市早苗當選黨總裁後，高喊「新時代」的到來，並有望成為日本首位女首相。（Reuters）

他表示，這對於實現該黨視為兩大核心的：「大阪成為副首都」構想與社會保障制度改革而言必不可少，強調將迫使自民黨總裁高市早苗「作出政治決定」。日本維新會主張在參眾兩院對總共713名議員削減一成比例代表。

假如自民黨與維新會最終達成聯合執政協議，維新會的35名國會議員將於首相選舉中投給高市早苗，加上自民黨手上擁有的196席，高市早苗只需爭取多2票就能以233票的過半數門檻，在首輪投票中脫穎而出成功拜相。