高市早苗：成也反華　敗也反華

日本極右翼政客高市早苗前不久當選日本自民黨總裁，正常情況下高市早苗應該會在10月20日前後接替石破茂成為日本新一任首相。但近期圍繞高市早苗能不能當選下一任首相日本政壇風波驟起。聯合執政的公明黨退出執政聯盟讓高市早苗成為日本首相存在變數。

有聲音認為在野的日本立憲民主黨、維新會和國民民主黨三黨在眾議院的議席合計210席，已超過了自民黨的196席。若公明黨在眾議院將其24席投給反對黨的統一首相候選人，就有機會更迭政權，在野的國民民主黨黨首玉木雄一郎有可能是下一任首相。也有聲音指出可以讓高市早苗專心做自民黨總裁讓石破茂繼續擔任首相。總而言之輿論對於高市早苗擔任首相有頗多異議聲音。

以往日本政治的顯著風向是自民黨和公明黨的聯合執政地位受到削弱兩者不再一家獨大，存在朝小野大的困境。但現如今日本的國家政治風向迅速轉變為了阻止極右翼領導人當選首相。

2025年10月10日，高市早苗（左）當選日本執政自民黨的新總裁後，與執政聯盟內的公明黨黨魁齊藤鐵夫（中）展開磋商爭取支持，但公明黨其後表示，將退出和自民黨的執政聯盟。齊藤鐵夫表示「政治和金錢」問題是他退出聯合政府的主要原因。有日媒分析指，這決定背後與甫就任自民黨副總裁的麻生太郎（右）有關。（Reuters）

高市早苗的不少主張相當右傾和極端。為了贏得支持，當選自民黨總裁數日來，她已經承諾不在今年秋季參拜靖國神社，且在經濟上高市早苗原先主張積極的財政政策，甚至不惜增發國債，如今她認為日本央行應該自行決定貨幣政策的具體操作，相較於原來對日本央行貨幣政策的介入，這一態度相當緩和。打着右翼旗號上台的政客為了站穩腳跟正在拼命去極端化的色彩。但這並沒有穩定人心。

在分析人士看來高市早苗的上台困境背後是日本的前路困境。

自民黨儘管失去統治地位，但是極右翼代表高市早苗能夠當選自民黨總裁，本身就是日本社會向右轉的信號，這和右翼勢力在歐洲的復興有着相似性。高市早苗的最顯著特點是反華。在中美對抗氛圍下，日本只能對中國更加強硬，在當下的東北亞格局，日本只能站隊美國。這是難以逃脱的事實。高市早苗的主張夠刺激夠、反建制因此才會脱穎而出。

高市早苗(左)10月4日當選第29屆日本自由民主黨總裁。圖為今年4月台灣地區領導人賴清德接見訪台的高市早苗。

原本以為對美國頗有微詞的石破茂能在對華關係上有所突破，但實際上石破茂的對華姿態沒什麼大的轉變，能夠做的事情有限。即便是在歷史問題上有理性的一面，但是迫於壓力在任內不敢發表戰後談話，只是在確定下台後匆匆忙忙發表了一份個人見解性質的戰後談話，最後還被批評得體無完膚。結合高市早苗的當選，聯繫石破茂這樣的對華相對友好人士並不能在對華問題上有進一步作為，日本的右轉和不得不站隊美國是大勢所趨。

這種情況和韓國非常相似。韓國前總統尹錫悦對中朝立場非常強硬，上任後就倒向了美國。他即便因為戒嚴事件下台了，相對親華的李在明上任了，但是中韓關係仍是未知數。李在明不敢到中國參加九三閲兵就是證明。即便對中國的態度非常謹慎，李在明也時時刻刻將不能得罪美國懸掛起來當成是最為重要的法則。韓國在當今的政治環境下不可能和中國走得太近。日本和韓國近年來的政治變動都說明東北亞的冷戰對抗日漸加劇而非緩解了。

在中美兩強崛起的過程中，日本是美國盟友，站隊是有一定危險的，對日本也是不利的。日本必須照顧中國的態度和感受，不能走得太遠。而高市早苗的最大特點是過於反華。

2025年10月4日，日本東京，日本媒體拍下自民黨最高顧問麻生太郎得悉高市早苗當選黨總裁後面樓笑容。（網絡圖片）

對於歷史，她認為甲級戰犯已經伏法得到了懲罰，死後不再是罪人，無須把他們的靈位搬出靖國神社，而自己則會繼續參拜靖國神社，並對村山談話持否定態度。在台海問題上，高市早苗多次宣稱台灣有事就是日本有事，還曾建議日本與台灣建立準安全聯盟。

在經濟發展上，高市早苗主張日本要在經濟上儘快擺脱對中國的依賴，要針對中國強化「經濟安全保障體制」，進一步修改和制定相關的法律。對日本在華獨資以及合資企業，高市早苗反對在其企業內部設立中國共產黨基層組織。

高市早苗還認為日本應該針對中國設置中距離導彈，考慮到中國和朝鮮帶來的戰爭風險，日本應該大幅提高包括研究開發費、裝備費在內的國防預算，要針對中國建立「反駭客部隊」。在人員往來上，高市早苗主張對中國科學研究人員入境進行嚴格審理，要針對中國建立「反駭客部隊」。

高市早苗當選日本自民黨總裁後，日圓兑美元匯率大幅走弱1.5%，跌破150的關鍵關口。（trading economics）

可以說，高市早苗是日本政界罕見的「全面反華的政治家」。日本前首相鳩山由紀夫在得知高市早苗參選自民黨總裁選舉後表示，「出任日本首相不應是以與中國斷交為目的的。」

高市早苗面臨的困境本質上是日本不可能接受對外環境的如此大的波動和不確定性。高市早苗當選首相相當於日本在中美之間冒險狂飆。如何聰明地在中美之間生存才是日本要考慮的。在美國的壓力下不得不站隊美國的日本要做的是儘可能不惹怒中國，而不是在惹怒中國上一條道走到黑。

日本不得不跟隨美國，又無法公然與中國敵對，這是現實。高市早苗儘管在靖國神社問題上有所收斂，但是她的反華是全方位的。她的成功源於她的反華色彩贏得了支持，但是她的失敗也必然是因為日本必須拆除對國家利益有威脅的定時炸彈。

日本需要的不是安倍女孩，而是安倍之後能夠扛得起風浪的人。日本需要的不是公然與中國敵對的首相，而是能夠存中美之間遊刃有餘的領導人。