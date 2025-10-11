高市早苗能否拜相？首相選舉料需次輪投票　在野黨能否聯手成關鍵

高市早苗當選日本自民黨新總裁後，外界預計日本國會或10月20日舉行首相指名選舉，以選出新首相。據日媒10月11日報道，目前選舉局勢混亂，預計要進入次輪投票的可能性較大，報道指，退出執政聯盟的公明黨，以及日本維新會、國民民主黨等在野黨的動向將成為關鍵。



在首相指名選舉中，若有議員在首輪投票就獲得過半票數，隨即當選，但若然無人取得過半數選票，則票數首兩名的議員進入次輪投票，在這最終階段的投票中，只要獲得比對手更多選票，即可勝出。

綜合共同網、日經新聞報道，這次進入次輪投票的可能性較大。目前眾議院465席中，自民黨黨團佔196席，在佔23席的公明黨退出執政聯盟後，自民黨距離過半數的233席還差37席；若果在野的立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會合作，即使公明黨投棄權票，在野陣營也可集結210席，同樣不過半，但數目超越高市早苗的自民黨。

2025年7月20日，日本參議院選舉當天，在野立憲民主黨黨魁野田佳彥向媒體發表講話。（Reuters）

在野黨能否聯手成為關鍵，最大在野黨立憲民主黨正計劃在首相指名選舉中，透過整合其餘在野黨，共推統一候選人對象，爭取實現政黨輪替。

立憲民主黨黨魁野田佳彥接受訪問時稱，這是十幾年來才有一次的政黨輪替良機，稱希望在野陣營能共推統一首相候選人。立民黨黨幹事長安住淳則曾指，國民民主黨黨魁玉木雄一郎是有力的候選人。

2025年10月4日，日本東京，執政黨自民黨新任黨總裁高市早苗在勝選後舉行記者會。高市早苗當選黨總裁後，高喊「新時代」的到來，並有望成為日本首位女首相。（Reuters）

不過國民民主黨與日本維新會則對共推統一人選持謹慎態度 。玉木雄一郎稱自己雖已有擔任首相的準備，但在安全保障和能源等政策上與立民黨仍存在分歧。

日本維新會共同黨首藤田文武同樣稱，他們與立民黨在政策上存相當大的分歧，該黨無意在首相指名選舉中「湊數」決勝負，強調在野黨認真協調政策非常重要。

共同網指，若果公明黨、維新會和國民民主黨選擇棄權，就能讓自民黨「找到突破口」。