緬甸詐騙園殘忍虐待手段：竹片挑斷手筋　受害人稱手指遭剁掉浸酒

緬甸北詐騙園區問題愈見引發國際關注，中國法院近日開庭審理緬北「徐老發犯罪集團案」，據央視新聞10月17日報道，犯罪集團手段殘忍，涉及虐待、毆打、吸毒、故意傷害、非法拘禁等，有受害人因「表現不佳」，遭人用竹片挑斷手筋，也有受害人稱因不服從管理，手指遭剁掉浸酒，對方「還把公司裏的人都叫出來看，說殺雞儆猴。」



中國公安機關針對活躍於緬北果敢地區的電騙犯罪集團展開專案行動 ，綜合新華社、央視新聞報道，在此案中的徐老發（又名徐發啟）屬緬甸人，現年54歲，是犯罪集團首要頭目。

遭逮捕的徐老發（又名徐發啟）（公安部刑偵局）

重慶市第五中級人民法院近日正公開開庭審理徐發啟等5名被告人的案件，涉及詐騙、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、走私、販賣毒品、偷越國境。相較於緬北「四大家族」犯罪集團，徐老發犯罪集團規模較小，但屬值得警惕的新興勢力，且快速擴張。

根據專案組偵查，徐老發早年靠販賣毒品累積資本，2019年勾結金主成立「盛源集團」參與電信網絡詐騙，並逐漸發展壯大。他2021年還掌握「新平街民兵隊」兵權，手握400多名兵力，成為新興地方武裝勢力。民兵隊主要職責是給詐騙園區看場，防止裡面的人逃跑，及為老闆當警衛。

園區管理人員採取虐待、毆打、「黃賭毒」等手段，威逼利誘，甚至殺害不服從管理、不能完成詐騙「業績」的人員。

有遭施虐者展示手腕疤痕稱，「先是打，再用電棍電，電了之後又關了幾天，後面又開始打。他們拿竹片側著打、反著打，把我手打裂了。」他因對詐騙業務不熟練，遭管理人員用竹片挑斷手筋。

邱某稱他因不服從管理，尾指遭硬生生剁掉（影片截圖）

也有受害人邱某稱，他因不服從管理，尾指遭硬生生剁掉，「我被關在小黑屋，手指傷口感染化膿，骨頭都被腐蝕了」、「砍下來的手指被放到罐子裡拿來泡酒，他把公司裡的人都叫出來看，說殺雞儆猴。」

邱某講述受虐經過（影片截圖）

調查人員分析在小黑屋牆壁上發現的血手印（影片截圖）

重慶市公安局刑偵總隊官員講述，偵查期間在小黑屋牆壁上發現血手印，又看到牆上畫有很多正字，「畫一筆就代表關了一天，畫了一排一排的，還有一些是寫的12345，我看到有一面牆上他已經寫到了31了，又開始起新的一個月了。」

調查人員在黑屋牆壁發現字跡（影片截圖）

根據重慶市人民檢察院第五分院起訴的指控內容，2019年以來，以徐老發為首要分子的犯罪集團，利用在緬甸果敢地區的影響力，與電詐犯罪集團合作，陸續修建、租用14個詐騙園區實施電信網絡詐騙，詐騙金額達到逾11億人民幣（約12億港元）。園區內發生的故意傷害致人死亡案1宗，另有致人輕傷案，還有數十宗非法拘禁、敲詐勒索案。