惱羞成怒？莫迪訪華　白宮貿易顧問批：與中俄領袖「同床」

印度總理莫迪（Narenda Modi）訪問中國出席上合組織天津峰會，為7年來首次訪華，並與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）繼8月中批評印度購買俄羅斯石油後，8月31日指責莫迪是與中俄領袖「同床」。



納瓦羅稱，他認為莫迪與中俄領袖「同床」（getting in bed with，意指同流）是令人失望，「我不確定他在想什麼，我希望他能明白，他應該和我們（美方）在一起，而不是和俄羅斯在一起。」

2025年4月30日，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮外向記者發接講話。（Reuters）

美方近來因關稅問題與印度關係緊張，納瓦羅多次發聲批評印方，早前指印度是「關稅大君」（Maharaja of tariffs），稱印度的關稅稅率在主要經濟體中屬於前列，印度卻拒絕承認。

他8月中又指印度必須停止購買俄羅斯原油，稱若果印度希望被視為美國的戰略夥伴，就需要開始「像美國戰略夥伴那樣行事」。

在上合峰會期間，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、印度總理莫迪（Narendra Modi）交談，莫迪還同時牽着二人的手。(Reuters)

美國總統特朗普（Donald Trump）則一再抱怨指，印度向美國徵收的關稅非常高，是所有國家之最，「以至於我們的企業無法向印度銷售產品」。