中國發表年度報告批美國頻違反WTO規則　籲盡快取消「對等關稅」

中國商務部10月17日發布《2025年美國履行世貿組織規則義務情況報告》後，商務部世貿司負責人介紹有關情況，批評美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府發動全球貿易戰，侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，損害多邊貿易體制。中方盼透過相關報告，敦促美方糾正錯誤做法，切實遵守規則、履行義務，盡快取消「對等關稅」等違規措施。



商務部世貿司負責人表示，中方2023年以來基於美國履行世貿規則義務的客觀情況，連續發布相關情況的年度報告，表達對美國破壞多邊貿易體制、實施貿易霸凌、操縱產業政策雙重標準、擾亂全球產業鏈供應鏈等政策措施的關切。

圖為2022年10月5日，世界貿易組織（WTO）位於瑞士日內瓦的總部舉行記者會，圖為會場內可見的世貿徽標。（Reuters）

負責人稱，中方發布2024年度報告以來，美國繼續罔顧成員期待，與WTO規則義務背道而馳，不斷升級單邊主義措施，頻繁實施歧視性政策。因此，商務部在當日發布的2025年報告中，繼續表達對美國相關政策措施的嚴重關切。

負責人強調，以WTO是以規則為基礎的國際組織，以其為核心的多邊貿易體制更是經濟全球化和國際貿易的基石。它能否有效運轉，須依賴各成員在享有權利的同時充分履行義務，也需要成員之間相互監督、共同合作。

2025年4月17日，照片顯示美國總統特朗普的3D列印微型模型、美國國旗和「關稅」字樣。（Reuters）

負責人表示，當前多邊貿易體制面臨巨大挑戰，中方願與其他成員一道，共同推動多邊貿易體制在全球治理中發揮更大作用，共同致力於實現平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。