特朗普白宮再晤澤連斯基　籲俄烏原地停火

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）舉行會談後，呼籲俄羅斯與烏克蘭「就地」停火。澤連斯基重申烏克蘭需要「強有力的安全保障」。



綜合新華社和英國廣播公司（BBC）報道，特朗普周五（10月17日）下午在社交媒體發文，「強烈建議」俄烏達成協議，「應當就地停下」，「各自宣稱勝利」。

特朗普當天與澤連斯基會談後離開白宮前往佛羅里達州海湖莊園度周末。抵達佛州後，他接受媒體採訪，敦促俄烏按照現有戰線「立即停戰」，「否則就太複雜了」。

特朗普在白宮與澤連斯基進行閉門會談前回答媒體提問，排除美俄烏領導人近期舉行三方會晤的可能性，並在美國可能向烏提供「戰斧」巡航導彈一事上降低了調門，說那將導致局勢「升級」。

澤連斯基在會談結束後，在白宮外舉行了新聞發布會。

記者問澤連斯基，特朗普是否就美國對烏克蘭的安全保障給出進一步的保證。澤連斯基重申，這種保障對烏克蘭至關重要，但拒絕透露是否從特朗普那裏得到任何新的保證。

2025年10月17日，特朗普在白宮迎接烏克蘭總統澤連斯基。（Reuters）

澤連斯基稱，他的團隊與特朗普的會談「富有成效」，並表示相信特朗普希望結束這場戰爭，但要達成一個解決方案「非常困難」。他說，他和特朗普討論了遠程導彈議題，但兩人同意不對外發表任何公開聲明，「因為美國不希望局勢升級」。

澤連斯基似乎暗示他向美國要求提供「戰斧」巡航導彈沒有取得任何進展。他說：「這是美國目前的立場，但沒有人取消這一課題，我們必須在這方面做出更多努力。」

被問及現在是否對烏克蘭取得戰斧導彈更加樂觀時，澤連斯基說：「我是務實派。」

至於在領土讓步，澤連斯基表示這是一個非常敏感和困難的議題。

特朗普在與澤連斯基會晤的前一天與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通了兩小時的電話。特朗普過後宣布，他和普京兩周後將在匈牙利首都布達佩斯會晤，對於是否向烏克蘭提供戰斧導彈，態度突然變得謹慎。

2025年10月17日，特朗普在白宮內閣會議室與澤連斯基（不在圖中）共進午餐。（Reuters）

今年8月，特朗普與普京在美國阿拉斯加州舉行會晤，但未達成任何協議。俄烏停火談判迄今未有突破。

