特朗普簽令向進口貨車及巴士徵稅　並延長對汽車零件關稅寬免

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月17日（周五）簽署行政命令，對進口中型和重型貨車及零件徵收25%的新關稅，自11月1日起生效。特朗普政府亦將對進口巴士徵收10%的新關稅。此外，行政命令讓美國汽車零件的關稅減免政策延長至2030年。



據路透社報道，該行政命令稱，上述關稅是基於國家安全考慮而製定，旨在讓更多的汽車生產轉移到美國。報道指關稅可能會對墨西哥造成重大打擊，因為墨西哥是美國最大的中型和重型貨車出口國。

2023年4月17日，美國德州（Texas），圖為豐田汽車位於聖安東尼奧市的貨車生產線。（Reuters）

此外，行政命令規定，美國汽車生產商現時可獲得相當於在當地組裝汽車建議零售價3.75%的寬免額，以抵消零件的進口關稅，該項政策將延續至2030年。

特朗普同時將3.75%的寬免額延伸至在美國生產的引擎，以及本土生產的中型和重型貨車。

2025年10月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮內閣會議室與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，不在圖中）共進午餐時發表講話。（Reuters）

據報道，美國商會早前敦促特朗普不要開徵新的貨車關稅，並指出貨車頭五名進口來源國分別是：墨西哥、加拿大、日本、德國和芬蘭，「它們都是美國的盟友或親密夥伴，不會對美國國家安全構成任何威脅」。

報道指，該行政命令為通用汽車（General Motors）、福特（Ford）、豐田汽車（Toyota Motors）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）、本田（Honda）、特斯拉（Tesla）和其他汽車生產商提供財政減免，以抵銷特朗普政府早前對進口汽車零件徵收的關稅。