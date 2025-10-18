特朗普再凍結民主黨州110億美元項目　因應美國政府停擺

白宮行政管理與預算辦公室（OMB）總監沃特（Russell Vought）周五（10月17日）表示，由於「民主黨導致的聯邦政府停擺」，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將立即凍結民主黨州另外110億美元（約854億港元）的基礎設施項目。



沃特在社交平台X（舊稱Twitter）上表示：「民主黨政府停擺，導致美國陸軍工兵部隊管理數十億美元項目的能力嚴重受損。工程兵團將立即暫停超過110億美元的低優先級項目，並考慮取消這些項目，其中包括紐約、三藩市、波士頓和巴爾的摩的項目。」

路透社引述OMB表示，陸軍工兵部隊的計劃包括三藩市的海濱公園、麻省科德角（Cape Cod）的橋樑擴建以及紐約市的供水和廢水系統。其中紐約項目總價值70億美元。

其他受影響的項目位於伊利諾伊州、馬里蘭州、俄勒岡州、新墨西哥州、新罕布夏州、麻省、新澤西州、羅德島州和特拉華州。

2025年10月1日，美國華盛頓特區，聯邦政府停擺的第一天，美國國會大廈的穹頂映照在國會圖書館的玻璃門上，前景一塊標語牌寫著「入口關閉」。（Reuters）

所有這些州都在2024年總統大選中投票反對特朗普。OMB表示，許多項目都位於抵制特朗普政府移民打擊行動的「庇護管轄區」。

自10月1日以來，特朗普政府已經凍結了民主黨地區至少280億美元的交通和能源項目，以向國會民主黨人施壓，要求結束政府停擺。