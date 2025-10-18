特朗普派兵赴芝加哥遇阻力　司法部向最高法院上訴

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前宣布向伊利諾伊州芝加哥市派遣國民警衛隊，遭上訴法院駁回後，司法部10月17日向最高法院提出上訴。



路透社報道，美國司法部指芝加哥的反移民執法示威對聯邦財產及人員構成威脅，形容聯邦執法部門被迫在面對暴徒威脅下運作，批評地方部門不作為，因此要求最高法院阻止上訴法院禁華府向當地部署國民警衛隊的判決。

最高法院下令伊利諾伊州及芝加哥官員在20日下午前回應司法部的要求。

伊利諾伊州的民主黨籍州長普利茨克（JB Pritzker）於社交平台發文，稱特朗普會繼續嘗試派兵侵略當地，重申州政府會捍衛當地主權，同時批評華府的做法違反民眾意願，除了手法「非美國」，亦為民主之路步向危險。

2025年10月4日，美國伊利諾州芝加哥市郊，一名女子與聯邦移民和海關執法局（ICE）職員對峙。（Reuters）

上訴法院早前在裁決下令禁止聯邦政府在伊利諾州內部署部隊，但早前已經抵達的、來自伊利諾伊州之外的士兵暫時無需返回，除非法院進一步下令。特朗普在下令派兵後，來自伊利諾伊州和德州的數百名國民警衛隊士兵依照動員被部署到當地。

特朗普早前也宣布派兵進駐俄勒岡州的波特蘭市（Portland），儘管遭法官禁止但仍無視禁令，他的派兵舉動也引發外界對聯邦政府動用軍隊介入州份治安的擔憂。