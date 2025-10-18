楊振寧逝世｜年輕赴美向諾貝爾得主取經　任職研究院遇上愛因斯坦

著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，因病於10月18日在北京逝世，享嵩壽103歲。這位大師年青時赴美求學，入讀芝加哥大學修讀博士學位，據他後來講述，他選擇芝加哥大學的主要因素是1938年諾貝爾獎得主、知名物理學家費米（Enrico Fermi）在該處執教，楊振寧受費米影響甚深，後來更在費米與另一著名物理學家泰勒的推薦下，成功加入普林斯頓高等研究院擔任研究員，開啟輝煌學術生涯。在研究所期間，他曾與當時已退休的愛因斯坦（Albert Einstein）有短暫交流。



1935年，楊振寧於北京清華園西院11號，他當年為12、13歲左右（清華大學網站）

楊振寧1942年從中國西南聯合大學物理系畢業後，到清華攻讀碩士，然後至1945年，作為第6屆清華大學留美公費生赴美留學，到芝加哥大學修讀博士學位。

楊振寧的父親楊武之也曾入讀芝加哥大學，但據楊振寧後來於90年代自述，他赴芝加哥大學的原因除了該校物理系在全世界最有名，更主要是費米教授在該校執教。

1938年諾貝爾物理學獎得主、知名物理學家費米（Enrico Fermi）（芝加哥大學網站）

費米當時因從事研究而未能指導楊振寧寫學位論文，但在芝加哥大學期間，兩人也交往密切。

楊振寧形容費米是20世紀一位大物理學家，「他對我有根深的影響，原因是他在物理中的價值觀念和我在中國西南聯合大學念書時形成的價值觀念的方向不一樣。在中國念的物理學傾向於從公式出發，而費米對物理學的想法是從現象出發的。這是兩種不同的看法，當然最終目的是一樣的。但從公式出發容易鑽牛角尖，而從現象出發是腳踏實地的，這一點給我很深印象。」

楊振寧（左）與李政道（右）年輕時在芝加哥大學合影，李政道師從費米（芝加哥大學網站）

他稱在西南聯合大學的學習，對他的物理學打下非常紮實的根基，學習法是「演繹法」，即從大原則開始，從已經了解的、最抽象的、最高深的原則開始，然後一步一步推演至結果，學習前人已得到的經驗，一步一步把最後跟實驗有關係的結果推演出來，可以少走彎路。

赴芝加哥大學後，他很快發現芝加哥大學物理系的研究方法完全不一樣，費米以及另一著名物理學家泰勒（Edward Teller），他們的注意點不是最高的原則，楊振寧稱此為歸納法，「這並不是說他們不懂最高原則。這些是已經過去的成就，他們不會忘記。可是這些不是他們眼中注意的東西。他們眼光中隨時注意的東西常常是當時一些新的現象，而他們的研究方法是先抓住這些現象，然後從這些現象中抽出其中的精神，可以用過去的基本的最深的原則來驗證。我把這取名叫做歸納法。」

楊振寧的西南聯合大學准考證（左）、學籍卡（右）（清華大學網站）

他稱泰勒教授常常有很多新想法，其中很多是錯的，而他不怕把他錯誤的想法講出來。他跟你討論的時候，如果你指出他的想法有什麽缺點，他很快就會接受，然後通過跟你的討論，這些想法就會更深入一層。換句話說，他對於他不完全懂的東西不是採取害怕的態度，而是面對它、探索它，「這個對於我有很大的啟發。」

楊振寧（左）與知名物理學家泰勒（Edward Teller，右），泰勒被譽為「氫彈之父」（中國科學院網站）

他稱在芝加哥大學的時光給他非常好的訓練「我常常回想我在芝加哥大學的訓練和我在昆明西南聯大的訓練。在我一生的研究過程中，這兩個訓練最具有決定性的影響，而且是不同的影響。」

1952年秋天，楊振寧等物理學家於普林斯頓高等研究院合影（左起：楊振寧、派斯、李政道、斯諾、愛德華茲、沃德、南部陽一郎）（清華大學網站）

在高等研究院遇上愛因斯坦

楊振寧後來在費米與泰勒的推薦下，1949年夏天從芝加哥大學轉往普林斯頓高等研究院（與普林斯頓大學位置鄰近，但屬兩個完全獨立機構），擔任研究員，該高等研究院內最有名的人就是愛因斯坦（Albert Einstein）。

他曾稱「我在普林斯頓的時候，愛因斯坦已經退休了，不過他每天還到他的辦公室去。當時物理方面有3、4個博士後，我是其中之一。我們都不太願意去打擾這位我們都非常尊重的老物理學家，不過他有時候發表的演講我們都去聽。」

2019年9月，楊振寧在北京一場論壇上談到愛因斯坦（Getty）

他與愛因斯坦1950年有一次直接接觸，因當時他與李政道（1957年與楊振寧共獲諾貝爾物理學獎）撰寫一篇關於相變（熱力學和統計力學內的課題）的文章，愛因斯坦的助手把文章交給愛因斯坦看後，這位大師非常感興趣，通過助手找兩人約見會面，交談約一小時。

不過據楊振事後來稱，在這場會面中，他其實不太知道愛因斯坦說了什麼，「我們到他辦公室談了約一個小時，愛因斯坦年紀大，說英文時又夾帶許多德文，但我的德文很蹩腳。當我猜想那些德文的含義時，他就講下面一句話了。再說我對愛因斯坦很佩服，見他時很緊張，所以談了一個小時，沒得到什麽要領，不知道愛因斯坦講了些什麽話。」