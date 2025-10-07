楊蘭蘭極奢華生活曝光　為Chanel VVIP　愛犬戴名牌瞓Hermès毛氈

澳洲23歲華裔女子楊蘭蘭（音譯，Yang Lanlan）7月底在悉尼駕駛勞斯萊斯豪車時發生車禍，事件引發外界對其身分與驚人財富的關注。



英國《每日郵報》最新報道指出，楊蘭蘭生活極度奢華，不僅時常身穿名牌、出入高級餐廳，連她飼養的柴犬也配有Celine頸圈、LV枕頭與Hermès毯子。



楊蘭蘭常在IG等社交媒體曬名牌物品及高級餐廳打卡照。（《每日郵報》）

楊蘭蘭的柴犬使用Celine頸圈、LV枕頭與愛馬仕毛毯。（《每日郵報》）

《每日郵報》4日報道指，楊蘭蘭在社交網絡上自稱「Cynthia」，常在IG等分享名牌物品與高級餐廳打卡照。

報道指，楊蘭蘭也是Chanel在澳洲的VVIP客戶之一，VVIP年度消費超過100萬澳元（約512萬港元）。楊蘭蘭曾以VVIP身份受Chanel邀請參加一場悉尼歌劇院私宴，與荷里活明星同場。

楊蘭蘭居住在悉尼屈臣氏灣（Watsons Bay）一棟價值數百萬澳元的頂層豪宅中，車庫內除肇事的Cullinan，還停有另一輛白色勞斯萊斯Ghost開篷車。

澳洲悉尼東部一處郊區一輛Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Mercedes-Benz(平治，又稱奔馳）迎面相撞。（網傳圖片）

楊蘭蘭被捕後不發一語。（X平台）

熟人稱其柴犬「用的名牌比我還多」

更引人矚目的是，她的柴犬「旺仔」（音譯，Wangzai）生活同樣奢侈。據悉，旺仔使用Celine頸圈、LV枕頭與Hermès毛毯，熟人稱「牠用的名牌比我還多」。

英文能力有限 常包下整間Chanel或LV店購物

一名熟識楊蘭蘭的人士透露，楊自2021年起在悉尼大學攻讀商科，但「幾乎沒去上課」，平日僅與華人朋友往來，英文能力有限且極度低調。雖然在社交媒體上分享高級餐廳和購物照片，但總是刻意遮掩臉部。有熟人形容，「她每天都吃高級料理。她常包下整間Chanel或LV店購物。」

報道提到，楊蘭蘭近月多次現身警局報到時仍高調炫富，全身名牌，包括價值1.8萬澳元（約92200港元）的Chanel背心等。

《每日郵報》早前報道又指，楊蘭蘭的委任律師在10月出庭時稱，楊14歲時被父母送往澳洲讀書，已取得永久居留權，「鮮少返國，精神狀況不佳，平時幾乎不外出」。她目前依保釋條件居家，須每周向警方報到，不得駕駛或離境。