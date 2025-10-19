美國再爆No Kings示威　抗議特朗普施政　德州等地擬派國民警衛隊

美國有組織周六（10月18日）發起「拒絕國王」（No Kings）示威活動，在全美多地舉行2,600場遊行活動，反對特朗普（Donald Trump）政府的施政。這是自6月14日爆發同名示威活動以來，再度有針對特朗普的大規模抗議。由共和黨領導的德州、維珍尼亞州已經下令讓國民警衛隊待命，準備應對這些示威。



「拒絕國王」運動組織者表示，超過100個團體聯合策劃了這場活動，預計在全國約2,100個地點舉行。抗議譴責特朗普的移民、教育和安全政策正在「將美國推向獨裁」。

《衛報》報道，亞特蘭大（Atlanta）至少1萬人聚集在市政中心參與遊行，華盛頓特區、紐約市、芝加哥等各大城市也有成千上萬人上街。

霍士新聞周六引述特朗普本人表示：「他們稱我為『國王』，但我並不是。」

共和黨州長擬派出國民警衛隊

德州州長阿博特（Greg Abbott）周四表示，已指示國民警衛隊前往該州首府奧斯汀（Austin），以應對這場「與反法西斯主義運動（Antifa）相關的抗議活動」。特朗普此前批評Antifa，稱其是「激進左翼恐怖組織」。

維珍尼亞州州長揚金（Glenn Youngkin）也下令啟動國民警衛隊。

2025年10月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮內閣會議室與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，不在此圖中）共進午餐。（Reuters）

共和黨籍堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）在抗議前表示，他懷疑抗議不會保持和平，呼籲該州亦派遣國民警衛隊。

「拒絕國王」運動領導人在周四的新聞發布會上表示：「我們預計沒有必要部署國民警衛隊，但如果特朗普政府試圖以此來恐嚇和平抗議，我們已經做好了準備。」

2025年10月18日，德國柏林美國大使館附近，一名示威者戴着印有美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）模樣的面具，參加「拒絕國王」（No Kings）示威活動，抗議特朗普施政。（Reuters）

在美國舉行「拒絕國王」之前，德國、西班牙和意大利等歐洲各大城市，也出現了多場聲援抗議活動。