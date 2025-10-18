委內瑞拉緊張局勢升溫　特朗普爆粗：馬杜羅不X敢招惹美國｜有片

委內瑞拉緊張局勢最近持續升溫，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月17日接受記者採訪時，公開「爆粗」警告委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）。特朗普被問及有關馬杜羅擬向美方開放該國自然資源市場的報道時稱：「他（馬杜羅）已經甚麼都願意給了。你知道為甚麼嗎？因為他不X敢招惹美國。」（Because he doesn't want to fxxk around with the United States）



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）17日會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）時發表上述言論，並間接證實該報道的真偽。

美國《紐約時報》上週報道，隨着美國施壓委內瑞拉的力度日漸增強，委方官員已作出讓步，提出讓美國收購該國石油和其他礦產資源大量股份的倡議，但最終遭到特朗普政府的拒絕。

特朗普當日還證實美軍16日再度對一艘委內瑞拉運毒潛艇發動攻擊，惟沒有提及有關死傷方面的資訊。路透社此前報道，有涉事船隻上的船員倖存下來，遭關押在一艘美軍艦艇上。

2025年8月1日，美國馬里蘭州（Maryland），總統特朗普（Donald Trump，左）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）2025年7月5日，委內瑞拉加拉加斯，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）在慶祝委內瑞拉獨立214週年的軍事閱兵慶典上發表講話。（Getty）

特朗普鮮少在公開場合「爆粗」，但這並非特朗普第一次在鏡頭前說髒話。他6月指責以色列及伊朗違反停火協議時亦曾「爆粗」，稱雙方已經「不X知道自己在做什麼」。