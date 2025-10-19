內塔尼亞胡指拉法口岸將繼續關閉：重開視乎哈馬斯交出人質遺體

哈馬斯將於當地時間周六（10月18日）晚上10時（香港時間周日午夜3時）移交2具以方人質遺體。而以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，加沙和埃及邊境的拉法（Rafah）口岸將繼續關閉，直至另行通知。他還表示，是否重新開放口岸將取決於哈馬斯歸還人質屍體的情況。



就在內塔尼亞胡發表上述聲明前不久，巴勒斯坦駐埃及大使館宣布，拉法口岸將於下周一重新開放，供加沙巴人進入加沙走廊。

2025年9月29日，以色列總理內塔尼亞胡在白宮國宴廳與美國總統特朗普（未圖示）就美方的20點加沙和平方案出席聯合記者會。（Reuters）

哈馬斯屬下武裝派系卡桑旅（al-Qassam Brigades）發表聲明，稱周六晚上將再移交2名以方人質遺體。這將使歸還的人質遺體達到12具，剩下16具還在加沙。

自2024年5月以來，拉法口岸基本上處於關閉狀態。加沙停火協議包括增加對該地區的援助。據聯合國「糧食安全階段綜合分類」（IPC）全球飢餓監測機構的數據，該地區8月有數十萬人受到飢荒的影響。

2025年10月17日，埃及拉法（Rafah），以色列與哈馬斯達成加沙停火協議期間，滿載人道援助物資的貨車在拉法口岸的埃及一側，排成一排。（Reuters）

在3月連續11週切斷所有物資供應後，以色列於7月增加了對加沙的援助，並在達成停火協議後進一步擴大援助規模。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）稱，自美國斡旋達成停火以來，平均每天約有560噸糧食進入加沙，但這仍遠低於需求規模。