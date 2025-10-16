以歸還90巴人遺體　醫護稱大量證據顯示生前死後被毆打遭處決

以色列與哈馬斯在國際社會斡旋下達成停火，雙方本周互相交換被扣押人質及囚犯。加沙南部的納賽爾醫院（Nasser Hospital）10月15日指出，以色列送還的90具巴人遺體中，有大量證據顯示亡者生前死後均遭到毆打，許多遺體上都有嚴重傷痕，懷疑這些巴人在生前遭受非人對待，絕大多數人被蒙眼、兩眼之間有槍傷，認為可能發生當眾處決的殘酷情形。



英國《衛報》報道，醫院的兒科主管醫生Ahmed al-Farra指，這些遺體上存在「傷疤和變色的皮膚斑點」，表明遇害巴人生前遭受毆打，不僅如此，這些遺體上還發現「遇害後遭虐待的痕迹」。

除了遺體上存在可疑傷痕外，Ahmed還強調，以色列移交的遺體上未帶有任何身份證明，強調遺體歸還時貼有編號的標籤，但沒有遇難者的姓名，而加沙地帶的醫院因戰火遭到嚴重損害，無法進行DNA檢測，也就未能進一步確認身份以歸還遇難者的家屬。

2025年10月15日，加沙地帶，圖為納賽爾醫院中，醫護展示以色列歸還的巴勒斯坦人遺體上的編號標籤。（Getty）

Ahmed指控，以方知道這些遺體的身分卻有意隱瞞，「想讓這些受害者的家人承受更大的痛苦」，補充院方的下一步行動是請求那些有親人失蹤的巴人家庭幫忙，以辨認遺體身份。