阿拉伯航空客機起飛後突下墜　時速近500公里衝向海距60米急拉起

一架由阿拉伯航空公司（Air Arabia）營運的空中巴士A320－200客機，於9月20日由意大利飛往約旦的航程中突發航空意外。意大利國家飛行航空安全局（ANSV）10月13日簡報，指飛機起飛後突然下墜，儘管之後緊急拉起並且機上無人員受傷，但因情況嚴重，目前已對此展開調查。



圖為阿拉伯航空公司（Air Arabia）的客機。（X/@airarabiagroup）

綜合外媒報道，ANSV指，事發當晚11時57分，原定由意大利飛往約旦的編號為3O-991的航班當時並未載有乘客，僅有2名機師與4名空中服務員，而飛機在起飛11秒後突然下墜，並觸發近地警告系統（GPWS）的「拉起」（Pull Up）警報，以每小時300英里（約480公里每小時）衝向地中海，距離海面最近一度僅約200英尺（約60米），所幸機師緊急拉起飛機，最終於凌晨2時52分飛抵目的地，未發生進一步事故。

簡報指ANSV已展開正式調查，其中指事發時天氣良好，目前尚不清楚飛機失速俯衝的原因，可能是起飛重量計算錯誤或機師操作不當等因素，已要求機師提交詳細報告，並將交叉比對機上系統數據。