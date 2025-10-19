美國No Kings示威｜政府停擺下2700場集會顯嚴峻局勢？｜新聞背後

美國10月18日再次爆發「拒絕國王」（No Kings）的全國示威活動，主辦方表示，今次示威較6月首次舉行時涉及範圍更大，有近700萬人在全美2700個地方集會，旨在反對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的旗下政府的施政，或將成為美國有史以來規模最大的單日集會活動。



「拒絕國王」由組織「Indivisible」主辦，另有超過200個團體共同組織，最早在6月14日於全美各地發起，當時旨在反對特朗普施政，更撞期美國陸軍建軍250周年閱兵與特朗普的79歲生日。

舉辦2700場集會範圍遍及全美

根據主辦方網站指，預料超過700萬人將參加在美國全美50個州、華盛頓特區以及世界各地舉行的逾2700場集會，包括已確定在華盛頓、三藩市、亞特蘭大、紐約、芝加哥等地舉行的示威。

美媒引述警方指，今日舉行的大規模的集會基本上保持和平。霍士新聞引述波特蘭警方指，當地市中心舉辦的集會中至少3人被捕，目前未知原因。

聯邦政府停擺突顯嚴峻形勢 旨在反對特朗普施政

今次示威則更加突顯嚴峻形勢，聯邦政府因國會兩黨爭執難通過撥款法案而停擺，重啟更因談判陷入僵局遙遙無期。主辦方強調集會是支持民主與工人，拒絕強人政治，還指美國因特朗普施政，而面臨諸多問題，包括特朗普政府加強並在未有正當程序下驅逐非法移民出境、削減醫保補貼與公共服務、推動派兵接管美國各地城市，無視法院，還公開表示尋求第三個任期。

霍士新聞則在對特朗普播出的專訪中指，特朗普否認國王這一稱謂：「他們稱我為『國王』，但我並不是。」

要求身著黃色衫 以示團結更顯眼

主辦單位還要求參加集會的示威者穿黃顏色衣服，旨在用引人注目的方式表示團結，稱「黃色是我們共同的信號，明亮、大膽、不容忽視，提醒我們美國的權力屬於我們的人民，而不是國王」。