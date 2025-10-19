美媒：普京與特朗普通話時提出全面控制頓涅茨克　以換取停火

據《華盛頓郵報》報道，俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）在16日與美國總統特朗普（Donald Trump）通話時，提出要求烏克蘭割讓頓涅茨克州（Donetsk）作為停火條件。



報道引述兩名高級官員稱，普京在通話時表示願意交出目前由俄羅斯佔領的扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）的部分地區，換取烏克蘭放棄對頓涅茨克的完全控制。

普京今年8月在阿拉斯加會見特朗普時，要求烏克蘭割讓包括盧甘斯克和頓涅茨克地區等在內的整個頓巴斯地區。其中一位消息人士稱，部分知情白宮官員聲稱普京此次提出的條件是進展。

2025年8月15日，特朗普在停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

消息人士稱，儘管特朗普對達成協議持樂觀態度，但普京的要求顯示，他並未從既有立場上作出退讓。

俄烏過去一年間戰局僵持不下，俄羅斯未能繼續推進前線。烏克蘭多次強調，不會接受任何形式的領土割讓。

特朗普於10月17日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）在白宮會面，在此前一天，特朗普與普京通電話。特朗普後稱通話富有成效，以及取得很大進展，稱兩人將在匈牙利首都布達佩斯再次會面討論停火。