俄羅斯提議建造「普京-特朗普」隧道 穿過白令海峽連接俄美領土
撰文：莊勁菲
路透社周五（10月17日）引述克里姆林宮特使建議，俄羅斯和美國應該斥資80億美元（約621億港元）在白領海峽下方建造一條「普京-特朗普」鐵路隧道（Putin-Trump rail tunnel），以連接兩國領土。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的投資特使、俄羅斯直接投資基金（RDIF）行政總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，該項目全長70英里（約112公里）、預計8年內完工，並建議由莫斯科和「國際合作夥伴們」資助、可能由馬美國富豪斯克（Elon Musk）旗下博林公司（The Boring Company）承建。
德米特里耶夫在社交平台X（舊稱Twitter）上表示：「美俄兩國經白令海峽連結東西的夢想，體現了一個歷久不衰的願景：從1904年的西伯利亞-阿拉斯加鐵路，到俄羅斯2007年的規劃。 RDIF研究了包括『美加俄中』鐵路在內的現有方案，並將支持其中最可行的方案。」
白令海峽最窄處僅8.2公里，該海峽將俄羅斯楚科奇自治區（Chukotka）和美國阿拉斯加州（Alaska）分隔開來。
德米特里耶夫還表示，RDIF已經投資並建造首座俄中鐵路橋（同江中俄黑龍江鐵路大橋），現在是時候連結俄羅斯和美國領土了。他還聲稱，俄美隧道將利用博林公司的「零人隧道」（Zero-People-in-Tunnel）技術。
