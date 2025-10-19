特朗普：美國摧毀一運毒潛艇 2倖存者將遣返厄瓜多爾和哥倫比亞
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（10月18日）在社交平台上發文，表示美方已在海上摧毀一艘運毒潛艇，造成2名「毒品恐怖分子」（narcoterrorist）死亡。而艇上倖存的2人將分別被遣返至厄瓜多爾和哥倫比亞。
路透社此前引述一名美國官員透露，美軍周四在加勒比海對一艘疑似販毒船進行了打擊，並稱船上首次有倖存者。
特朗普沒有透露執行打擊的具體地點，但寫道：「這艘巨大的運毒潛艇經過一條廣為人知的運毒航線，駛向美國。」
他還表示，美國情報部門確認，潛艇上裝滿非法毒品，主要是芬太尼。若這艘潛艇在美國靠岸，其毒品將「至少殺死2.5萬美國人」。
在這次行動之前，針對委內瑞拉海域的疑似販毒船，美國已進行至少5次打擊，造成至少27人死亡。
美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）周四宣布，負責監督中、南美洲軍事行動的美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將，計劃於今年年底卸任。《紐約時報》指出，他的卸任或許因為不認同打擊委內瑞拉的「運毒船」。
