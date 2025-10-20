羅浮宮劫案｜法國文化部長稱匪徒僅花4分鐘　拍賣行指贓物難脫手

法國羅浮宮（Musée du Louvre）周日（10月19日）發生的罕見劫案，根據法國文化部長達蒂（Rachida Dati）稱，整個犯案過程僅約4分鐘，形容該批劫匪專業、有組織，事件中沒有接獲傷亡報告，正整理失竊文物的清單。



2025年10月19日，法國羅浮宮（Musée du Louvre）發生劫案，警方對館外的升降台車進行調查。（Reuters）

利用升降台車登博物館 砸破窗戶闖入

達蒂向媒體表示，當局翻查現場錄影，劫匪的行動沒有針對個人，在4分鐘內平靜地進入，砸碎展櫃，拿走展品，然後離開。沒有使用暴力，非常專業。博物館外發現了一件珠寶，顯然是竊賊逃跑時掉落。

內政部在聲明中表示，竊賊於上午9點30分左右行動，當時博物館已經向公眾開放，竊賊利用升降台車登上博物館，砸碎樓上的窗戶後，進入展廳阿波羅長廊（Galerie d’Apollon），從收藏法國皇冠珠寶的區域，盜走了價值連城的珠寶，然後利用電單車逃走。法國媒體稱，匪徒是從博物館朝塞納河一側正在維修的區域潛入，掠去9件珍藏。

2025年10月19日，法國羅浮宮（Musée du Louvre）發生劫案，警方事後守在博物館周邊。（Reuters）

尋回至少一件珠寶 料匪徒曾踩線

內政部長Laurent Nuñez表示，3、4名竊賊利用一輛升降台車從外部進入博物館。「他們打破了一扇窗戶，衝向幾個展櫃，偷走了珠寶……這些珠寶具有真正的歷史價值，是無價之寶。」努涅斯說，該集團很可能曾勘察過場地，並且可能過去曾犯同類竊案。

當局未透露在館外尋回的珠寶內容，但《巴黎人報》稱，據信是拿破崙三世（Napoleon III）妻子、皇后歐仁妮（Empress Eugénie）的王冠，並已出現損壞。

拍賣行指案件觸及法國歷史 將被全球追緝

法國德魯奧（Drouot）拍賣行負責人 Alexandre Giquello 表示，光是該頂王冠就價值數千萬歐元，又指失物觸及法國的歷史，竊賊將遭到遭到全世界所有警察的追捕，把自己置於險境。他認為，竊匪應意識到此案嚴重性，並自己歸還這些珠寶，「因為這些珠寶根本賣不出去。」

受竊案影響，羅浮宮當日以「特殊原因」為由關閉一天，已入場的遊客被安排離開，但當時未被告知竊案。

確切失竊品尚未公開。法國《巴黎人報》（Le Parisien）引述羅浮宮內部消息指，展廳收藏中最大的鑽石「攝政王」（Régent，重量超過140克拉）並未失竊。損失價值尚待評估。

根據羅浮宮官方網站，遇劫展廳藏有法國王室的王冠、珠寶等藏品，包括知名的攝政王鑽石（Régent）、桑西鑽石（Sancy）和奧坦絲鑽石（Hortensia），以及為拿破崙一世的第二任妻子瑪麗·露易絲皇后製作的祖母綠和鑽石首飾。許多珠寶以瑪瑙、紫水晶、青金石、玉石、紅玉髓、水晶石等珍貴材質打造。