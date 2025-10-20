以軍一度再襲加沙釀26死　宣布恢復執行停火協議

以色列於當地10月19日重新對加沙發動攻擊，一度表示將停止向該地區提供援助，令10日起生效停火協議出現危機。以軍指控哈馬斯公然違反停火協議，武裝分子當日向以軍開火，造成兩名士兵死亡。路透社綜合加沙民眾，以及當地衛生部門的說法，以軍新的空襲和坦克砲火，至少造成26人死亡，其中包括至少一名婦女和一名兒童。



以軍其後表示，已開始恢復執行加沙停火協議，標誌著對加沙的攻擊已經結束。以色列官員又透露，20日起會恢復讓物資運入加沙。



圖為2025年10月19日，以軍重新空襲加沙地區，南部汗尤尼斯（Khan Younis）竄起濃煙。（Reuters）

以色列軍方表示，哈馬斯武裝分子在拉法（Rafah）發射一枚反坦克導彈，並向以軍部隊開火，造成士兵死亡，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已下令進行強力報復。以軍攻擊了加沙的多個目標，包括戰地指揮官、槍手、一條地道和武器庫。

路透社引述據加沙民眾稱，其中在加沙中部的努塞賴特（Nuseirat），有一所用於收容平民的舊校舍遭到攻擊。

雖然有以色列安全官員表示，由於哈馬斯公然違反停火協議，向加沙運送援助物資已被暫停，直至另行通知。不過，以色列媒體報道，在美國施壓下，援助物資將於20日恢復。 美國媒體Axios也引述美方官員的話報道，以色列已告知華府，將於20上午重新開放通往加沙的一個過境點。

2025年10月19日，一輛卡車在以色列與加沙邊境的以色列一側運輸坦克。（Reuters）

哈馬斯發聲明否認涉及拉法襲擊，稱當地武裝人員沒有聽從命令，與哈馬斯無關。哈馬斯稱，自去年3月以來已無法聯繫當地的殘存部隊。哈馬斯高級官員里夏克（Izzat al-Risheq）又反稱，以色列一再違反停火，重申哈馬斯仍然致力於停火。

以色列官員和美國官員稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff），以及、中東顧問庫什納（Jared Kushner）預定20日到訪以色列，跟進特朗普斡旋達成的「20點和平方案」實施情況。