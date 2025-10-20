英媒：特朗普晤澤連斯基　敦促烏克蘭放棄整個頓巴斯地區

知情人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）敦促烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將大片領土割讓給俄羅斯，同時拒絕向烏克蘭提供「戰斧」巡航導彈。澤連斯基對割讓領土的要求說「不」。



英媒周日（10月19日）引述兩名要求不具名的知情人士報道，澤連斯基和特朗普上周五（17日）在白宮的會晤氣氛緊張，雙方多次「大聲爭論」，特朗普「不停口出惡言」。

特朗普在會見澤連斯基的前一天與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通了電話，兩人還同意未來兩周在匈牙利首都布達佩斯再次會晤。

知情人士披露，特朗普在與澤連斯基會談時把烏克蘭前線地圖扔到一邊，堅持要求澤連斯基將整個頓巴斯（Donbass）地區交給普京，並反覆重複普京在前一天通話中提到的觀點。儘管特朗普後來支持凍結當前前線，但這次充滿敵意的會談似乎反映特朗普在俄烏戰爭問題上立場多變，以及他願意滿足普京的極限要求。

2025年10月17日，美國總統特朗普在白宮迎接烏克蘭總統澤連斯基。（Reuters）

知情人士說，烏克蘭代表團對特朗普要求烏方放棄大片領土感到失望，澤連斯基明確拒絕特朗普的這一要求。

特朗普在澤連斯基拒絕割讓領土後提議前線停火，並表示考慮同時向基輔和莫斯科提供安全保障，烏克蘭代表團對此感到困惑。

特朗普在與澤連斯基會晤後公開呼籲俄烏在當前前線停火，澤連斯基隨後在對媒體講話時也表達這一立場。

美國總統特朗普2025年10月16、17日先後就俄烏戰爭問題與俄羅斯總統普京通話及與烏克蘭總統澤連斯基會晤，其中會否向烏方提供提供戰斧導彈（Tomahawks）皆成為有關方討論的焦點。圖為戰斧等導彈對俄羅斯的射程範圍。（ISW）

然而，此次白宮會晤顯然讓澤連斯基失望，他原本是希望說服特朗普向烏克蘭提供能夠深入打擊俄羅斯境內的戰斧導彈。

白宮和烏克蘭總統辦公室尚未回應對有關報道的置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

