羅浮宮劫案｜法國警方追查案件　馬克龍籲嚴懲強調應加強遺產保護

法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）中收藏有拿破崙時期珠寶的阿波羅長廊在10月19日遭搶劫，包括拿破崙贈予妻子瑪麗路易絲皇后的祖母綠鑽項鍊，以及拿破崙三世妻子歐仁妮皇后的19世紀皇冠在內的8件珠寶被搶走。巴黎警方當日簡報案情，指正在搜捕一個由4名賊人共組的盜竊集團。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）誓言將追回珠寶，還強調將在明年1月啟動的保安計劃中，加強對遺產的保護。



路透社報道，巴黎首席檢察官表示，竊賊集團在當日早上9時30分左右犯案，4名竊賊曾用角磨機威脅博物館保安，並撬開珠寶櫃搶走文物，共瞄準9件珠寶，但盜走其中8件。一個由60名調查員組成的團隊正調查案件。

▼部份遭賊人染指的羅浮宮珠寶▼

馬克龍在社交平台發文指將追回這些珠寶，形容劫案是對法國遺產的攻擊。

法國文化部長達蒂（Rachida Dati）指，其中一件遭賊人盜走的珠寶在羅浮宮附近尋獲。當局相信是竊賊在逃走過程中落下這件珠寶。法媒引述消息人士指失而復得的是19世紀拿破崙時期的一頂皇冠，在被盜過程中受損。

2025年10月19日，法國羅浮宮（Musée du Louvre）發生劫案，警方對館外的升降台車進行調查。（Reuters）

達蒂還強調應加強羅浮宮的保安，但這些保安工作未得到足夠重視，羅浮宮的館長甚至要求警察局長進行安全審查，因如今針對博物館的犯案「都是有組織的，都是專業人士」。

早前報道指，這些賊人通過館外的升降台，接近並砸碎玻璃窗以進入展廳犯案，最後騎電單車逃走。