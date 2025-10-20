羅浮宮逾一世紀再遭爆竊　百年珍貴王冠摔壞　市長：賊人精心策畫

法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）10月19日發生重大搶劫案，內政部長努涅斯（Laurent Nunez）證實，有3名至4名蒙面竊賊在7分鐘內劫走至少9件價值連城的藏品。據傳已尋回2件失物，其中1頂鑲滿鑽石與祖母綠的王冠毀損。



綜合外媒報道，法國內政部長努涅斯證實，事發於當地時間10月19日早上9時30分，當時羅浮宮剛剛開門，有3名到4名疑犯，趁此刻保安量最薄弱時行竊，只用了7分鐘就騎電單車逃跑。館方緊急宣布全天關閉羅浮宮，以保存案件相關證據，稍早入館的遊客已全數安全疏散。法國文化部長達提（Rachida Dati）則說，整個作案時間僅4分鐘。

法國巴黎羅浮宮19日遇竊，1頂1855年製成的王冠疑似在歹徒逃跑時被摔毀。（羅浮宮官網）

努涅斯形容，這宗案件是對法國文化象徵的重大打擊，所造成的損失已非金錢可以估量。這群歹徒行動非常迅速，他們事前可能多次勘查過現場地緣關係，分工關係明確，大約有2人破窗行竊，另1人在外面把風，犯案動機或許和文化勒索或藝術品黑市交易有關，也不排除是外國人涉案，當前重點是盡快找回被盜的展品。

巴黎市長威爾（Ariel Weil）強調，羅浮宮在1911年遭遇名畫《蒙娜麗莎的微笑》被盜事件後，已經超過1世紀沒有發生類似案件，威爾認為歹徒精心策畫這宗竊盜案。

事後警方全面封鎖塞納河畔周邊區域，館方也將重新檢視安全防護系統。

據報，初步清點共有9件拿破崙時期帝國珠寶遭竊，包含1套珠寶、1條項鍊、1對耳環、2頂王冠、1枚胸針等，大多來自拿破崙之妻約瑟芬皇后（Joséphine de Beauharnais）、拿破崙三世之妻歐仁妮皇后（Empress Eugénie）。所幸羅浮宮的鎮館之寶、140克拉的「攝政王鑽石」（Regent Diamond）逃過一劫。

不幸的是，稍早有關單位在事發地附近尋獲1頂歐仁妮皇后的王冠，該王冠鑲有1354顆鑽石、56顆祖母綠，被發現時已經摔壞。根據羅浮宮官網介紹，這頂王冠大約在法國第二帝國時期的1855年製作。《巴黎人報》（Le Parisien）宣稱另尋獲第2件寶物，但還未查明寶物身份。

