羅浮宮劫案｜疑犯作案照片曝光　疑持角磨機扮工人割展櫃｜有片

法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）中收藏有拿破崙時期珠寶的阿波羅長廊在10月19日遭搶劫，8件珍貴珠寶被一個4人盜竊集團搶走，目前仍在逃。法媒披露一段疑似為疑犯作案的影像資料，其中可見一個身穿黃色背心的工人，疑似持工具切割展覽櫃，部份細節合乎警方通報，引起關注。



法國《巴黎人報》（Le Parisien）早前報道指，事發當日9時30分左右，距離開館已有半小時，有兩名男子駕駛帶有升降平台的車輛停駐在案發的展覽室外部、羅浮宮塞納河的一側，而另有兩人則騎電單車在外把風。

▼法媒披露疑犯切割展櫃照片▼

闖入展廳並犯案的兩名男子均身穿工作背心假扮工人，他們先是利用升降平台攀上展廳外側，再通過角磨機破窗進入，共耗時4分鐘。而他們一闖入就用角磨機威脅警衛，並割開展櫃搶走珠寶，之後迅速下樓緊急撤離，全過程耗時7分鐘。

目擊者表示，看到一輛帶有升降平台的車輛伸出的升降平台伸入距離塞納河畔不遠的羅浮宮的一扇窗戶，預料是疑犯留下的作案工具之一。

2025年10月19日，法國羅浮宮（Musée du Louvre）發生劫案，警方對館外的升降台車進行調查。（Reuters）

▼更多遭搶走的涉案羅浮宮珠寶圖片▼