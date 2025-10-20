空中巴士客機起落架故障　返航急降俄羅斯機場衝出跑道

一架原定於10月20日由俄羅斯飛往阿塞拜疆的空中巴士客機在機場緊急降落時，因起落架故障而滑出跑道，衝向一旁草地。俄新社引述當地救援部門初步調查，指原因在於起落架故障未能順利收起，所幸機上162人無傷，且飛機也未受損。



阿塞拜疆傳媒報道指，這架於凌晨0時43分起飛，由聖彼得堡飛往阿塞拜疆首都巴庫（Baku）的航班，在起飛後因起落架出現故障，所以決定返航並緊急降落在俄羅斯聖彼得堡的普爾科沃機場（Pulkovo Airport ）。

根據航班追蹤網站Flightradar24.com資料顯示，涉事飛機為阿塞拜疆航空旗下編號為AHY020航班，並在緊急降落前於機場上空附近盤旋超3小時，機上一共載有155名乘客。

報道指飛機內工作人員遵循緊急程序行事，包括機師通過盤旋耗盡燃油。事發後航空公司的另一架的飛機已被派往聖彼得堡運送乘客前往巴庫。