特朗普暗示派兵讓三藩市「變偉大」　紐瑟姆批評摧毀最偉大城市

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在10月19日接受霍士新聞專訪中透露派兵計劃，稱下一步是派兵到三藩市，認為此舉將會讓這地方「變得偉大（make it great）」。特朗普訪問片段遭到15年前卸任三藩市市長的現任加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）的反對，稱特朗普此舉「只會摧毀美國最偉大的城市」。



特朗普向來主張派兵進入州份，聲稱維護治安，被指用軍隊干涉州份自治，他訪問中強調假如自己是民主黨人，不會反對派兵主張，還反問「你還有甚麼可失去的（what do you have to lose）」，並進一步指出民主黨人「希望我們前往三藩市，三藩市曾是全球最偉大城市之一，但在15年前已開始走下坡路」。

紐瑟姆早在2004年就開始擔任三藩市市長，並於2011年初卸任——距今差不多整整 15 年，他在帖文中還強調無人想要特朗普派兵進入三藩市。

2025年10月18日，美國加州，圖為示威者在洛杉磯舉行的No Kings集會中走上街頭，反對特朗普施政。（Getty）

特朗普在今年6月派兵進入同樣位於加州的另一座城市洛杉磯，聲稱維持當地治安。

事件最初源於當地有移民因不滿美國移民及海關執法局（ICE）大肆搜捕，進而走上街頭集會反對，但因事件升級導致警民之間發生肢體衝突，之後進一步蔓延至全國性的「拒絕國王（No Kings）」示威。

而在特朗普今次受訪之際，美國再度爆發同類型的示威集會，主辦方預料今次有700萬人在2700個地方集會。