特朗普威脅停買中國食用油　美媒：美國去年買中國43%出口食用油

美國總統特朗普（Donald Trump）10月14日（周二）表示，其政府正考慮「停止購買中國出口的食用油」，以報復北京拒絕購買美國大豆。迄今為止，中國一直是美國大豆的最大買家，但在持續的貿易戰中，中國自今年5月底已停止購買美國大豆。報道指，2024年中國廢棄食用油出口量創歷史新高，其中美國佔43%，高達127萬噸。



據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，特朗普表示，他的政府正在考慮「終止與中國在食用油方面的貿易往來」，以報復北京拒絕購買美國大豆。

2025年10月14日，特朗普在其社交平台發表的一篇文章中表示，中國「故意不購買我們的大豆，給我們的豆農製造困難」，這是在實施「經濟敵對行為」。（realDonaldTrump@truthsocial）。

特朗普指，他正在考慮終止與中國在食用油方面的貿易往來以及「其他貿易領域」的貿易往來，這些都是潛在的「報復」形式。

據報道，迄今為止，中國一直是美國大豆的最大買家，光在2024年就進口了約2,700萬噸，價值近128億美元（約995億港元）。

惟在近月與特朗普政府的貿易戰愈演愈烈之際，自5月底以來，北京方面已完全停止購買美國大豆。

由於向美國商品徵收報復性關稅，導致中國進口商的大豆價格上漲，中國轉而從巴西和阿根廷等南美國家購買大豆。

據美國農業部的數據顯示，2024年，中國在廢棄食用油（used cooking oil, UCO）方面的出口量創歷史新高。美國是中國廢棄食用油最大的出口市場，出口量達127萬公噸，較2023年成長約52%，約佔中國廢棄食用油總出口量的43%。然而，中國於去年12月1日取消了13%的出口退稅，12月份UCO出口量較上月下降60%。

據報道，在前總統拜登（Joe Biden）領導下的上屆政府，致力於透過提供激勵措施支持交通運輸產業向綠色交通轉型之際，美國對廢棄食用油的需求激增。

2025年10月14日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園露台，向已離世盟友柯克（Charlie Kirk）追授自由勳章的儀式上發表講話。（Reuters）

這項需求激增使美國從2021年之前的廢棄食用油淨出口國轉變為2022年以來的淨進口國。去年，美國進口量超過136萬噸，遠高於2022年的約40萬噸。

儘管前幾年中國在美國出口中所佔比例不到1%，但2023年中國已成為美國最大的供應國。