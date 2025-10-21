中國9月進口大豆數為零美國穀倉積壓倒塌　豆粒噴湧而出影片曝光

對於日復一日、年復一年辛勤耕種的農民而言，「穀賤傷農」是他們最不願意看到的情況，但如今美國的豆農正遭遇這樣的痛苦。更痛苦的是，他們中的一些人還沒找到買家，手中的大豆卻又遭了殃。



路透社10月20日注意到，中國今年9月未從美國進口任何大豆，這是自2018年11月以來，進口量首次降至零。隨着美國秋季收穫季節的到來，大豆庫存開始堆積。

不幸的是，就在上週，美國大豆主產區伊利諾伊州東北部易洛魁縣，甚至有大豆穀倉因為庫存上升而爆滿，這導致穀倉的建築結構發生損壞，進而崩塌。一時間，穀倉中的豆粒噴湧而出，周圍人群倉皇逃散。

港媒21日報道指出，為了應對未來的不確定性，中國一直在加大從其他國家（主要是南美洲）的大豆採購力度。此外，由於美方面臨着要保護農民群體的壓力，大豆進口也成為了正進行的中美貿易博弈中的一個「關鍵籌碼」。

海關總署於10月20日公布的數據還顯示，中國在今年9月份的大豆進口總額同比增長13%，環比增長5%。其中，巴西大豆繼續佔據主導地位，同比增長近30%，佔中國9月份進口總量的85.5%。

中國海關總署於10月20日公布的數據還顯示，中國在今年9月份的大豆進口總額同比增長13%，環比增長5%。其中，巴西大豆繼續佔據主導地位，同比增長近30%，佔中國9月份進口總量的85.5%。（資料圖片）

此外，由於阿根廷在9月份暫時取消了穀物及其衍生品出口稅，以促進出口並吸引美元穩定比索，中國也加大了所下的訂單量，從第三大大豆供應國阿根廷進口的大豆同比增長91.5%。

由於9月份沒有進口美國大豆，今年前9個月中國從美國購買的大豆總量為1680萬噸，佔中國總採購量的19.6%，這與2023年和2024年全年的佔比相當。

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）在伊利諾伊州附屬的WCIA電視台報道，此次穀倉倒塌發生在當地時間10月15日下午13時左右，地點是易洛魁縣馬丁頓村多諾萬農民合作社的一座穀倉。

據當地官員介紹，這座90英尺（約28米）高的穀倉建於1972年，由於結構損壞而倒塌，裏面儲存的3萬多蒲式耳（約816噸）大豆泄漏。

急救人員則介紹，這起事故其實在當天上午10時30分左右就已經「初現端倪」，當時他們發現了穀倉結構出現損壞的第一個預警信號。

當地急救協調員布魯斯·萊恩（Bruce Lane）表示，當時醫護人員正在接聽另一通電話，一名醫護人員碰巧朝糧倉方向望去，他們發現糧倉的混凝土和鋼筋出現了「鼓包」。

「我們趕往現場時，被告知鎮上一個糧倉有爆裂倒塌的危險。」萊恩說道。

醫護人員迅速通知了馬丁頓村消防局長傑夫·邁耶（Jeff Meyer），急救人員也立即展開工作。他們設立了「安全區」，疏散了多諾萬農民合作社的員工，通知了公用事業公司，並向臨近的縣尋求幫助。

「最初的計劃是先清理這座（有倒塌風險）穀倉後方的另一座穀倉，把大豆轉運到那邊。」萊恩說道。

就這樣，工作一直持續到當天下午12時45分，這時穀倉內的大豆突然往外冒出，人們意識到穀倉即將倒塌，於是立即撤離。

7分鐘後，這座糧倉轟然倒塌……視頻畫面顯示，短短幾秒鐘，濃煙與大豆瞬間四散，電線也被打斷，甚至冒出火花，現場人員嚇得四散奔逃。

據報道，所幸這起事件並未造成人員傷亡，但由於穀倉倒塌時，碎片砸中了為整個村莊供電的主電線和電線桿，約170名居民因此失去電力供應。直到第二天早晨，整個村莊一直處於停電狀態。

英媒此前提到，自特朗普重返白宮後對中國商品加征高額關稅以來，中方隨即發起了反制措施，包括暫停採購美國大豆，此舉導致美國中西部農民面臨巨大損失，甚至威脅到了一些傳承多代的家庭農場。

大豆豆類（daniela-paola@unsplash）

美國《紐約時報》9月25日強調，自今年5月以來，中方沒有購買過任何美國大豆。而按照英國《經濟學人》的說法，查閱美國可追溯至1998年的官方記錄，這是近30年來首次出現中方沒有採購任何美國大豆的情況。

路透社10月20日注意到，中國今年9月未從美國進口任何大豆，這是自2018年11月以來，進口量首次降至零。與此同時，受中美持續貿易爭端影響，中國買家避開美國貨源，南美大豆對華出口量較上年同期大幅增長。

報道稱，進口量下滑的原因是美國大豆面臨高額關稅，且美國往年收穫的舊作大豆庫存已完成交易。分析指出，若貿易談判無法取得突破，隨着中國壓榨企業繼續從南美採購大豆，美國農民可能面臨數十億美元的損失。

而除了豆農之外，在美國總統特朗普重返白宮並挑起全球貿易戰後，大批美國養牛戶也正遭受痛苦。

當地時間10月19日，特朗普放風稱，正考慮進口阿根廷牛肉，以降低已攀升至歷史高位的美國牛肉價格。

2025年10月15日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮東廳的宴會廳晚宴上發表講話。（Reuters）

然而，在牧場主正從高昂的牲畜價格和強勁的消費需求中獲利之際，養牛戶認為，特朗普的這一想法對他們的生計和「自由市場」構成了威脅。

據報道，當地時間10月20日，眾多美國農民強烈批評特朗普提出的美國可能從阿根廷進口更多牛肉的提議。一段時間以來，美國農民也在向全球最大大豆買家中國爭取訂單的「競賽」中輸給了阿根廷。

「這項計劃只會在美國養牛戶一年中的關鍵時刻製造混亂，而對降低食品雜貨價格毫無作用。」行業組織美國牧牛肉協會（NCBA）行政總裁科林·伍德爾（Colin Woodall）表示。「我們最不需要的就是通過進口更多牛肉來獎勵他們（阿根廷）。」美國全國農場主聯盟主席羅布·拉魯（Rob Larew）則這樣說道。

10月20日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。彭博社記者提問，中美將舉行新一輪中美經貿磋商。美國總統特朗普表示，美方將稀土、芬太尼和大豆列為美國對中國提出的三大問題，請問外交部對此有何評論？

對此，郭嘉昆表示；「中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決任何問題。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

