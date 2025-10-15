特朗普考慮禁中國食油進口　報復中方停買美國大豆

中美貿易關係持續緊張，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月14日揚言，可能會停止與中國的食用油貿易，以報復中國抵制購買美國大豆。



2025年1月31日，巴西桑托斯港，圖為中國買下營運權的STS11碼頭上，可見大豆倉庫及施工工地。（Reuters）

特朗普在社交平台上稱，正考慮終止與中國部份貿易關係，包括與食油相關領域。他認為，中國故意不購買美國的大豆，為美國的豆農造成困難，是一種經濟敵對行為。

特朗普說：「作為報復，我們正在考慮終止與中國在食用油及其他貿易領域的業務往來。」 他又稱，美國自己可以輕鬆生產食用油，不需要從中國購買。

路透社報道，中國是全球最大的大豆買家，近月由於關稅和貿易爭端，中國已暫停對美國大豆的進口，轉而採購巴西和阿根廷大豆。

中方此舉令美國豆農遭受打擊，特朗普9月25日在白宮向媒體表示，政府打算拿出部份關稅收入來補貼農民。他本月又曾表示，希望與中國國家主席習近平討論大豆問題，同時警告美國可能暫停大量中國大豆進口。