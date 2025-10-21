柬埔寨詐騙園｜陳志太子集團經韓國銀行交易近11億　近5億遭凍結

據韓體報道，韓國國會議員10月20日（周一）表示，由華人陳志（Chen Zhi）創辦，涉嫌在柬埔寨經營全球詐騙網絡的太子集團（Prince Group），曾透過五間韓國銀行在柬埔寨的分行進行數十宗交易，涉款1970億韓圜（約10.7億港元）。在美國政府起訴陳志後，上述五間銀行現時已凍結太子集團在其帳戶約910億韓圜（約4.95億港元）存款。



韓聯社10月20日（周一）報道，主要反對黨國民力量黨眾議員姜旻局稱，太子集團曾在柬埔寨的五間韓國銀行分行進行多達52筆交易，涉款金額超過1970億韓圜（約10.7億港元）。

姜旻局引述金融監督院的數據稱，其中約910億韓元（約4.95億港元）仍存放在韓國銀行的柬埔寨分行，其中包括韓國國民銀行（KB Bank）560億韓圜（約3億港元）、全北銀行（Jeonbuk Bank）270億韓圜（約1.47億港元）和友利銀行（Woori Bank）70億韓圜（約3800萬港元）。

據報道，太子集團涉嫌參與綁架、酷刑和謀殺等犯罪活動而受到國際社會制裁。

美國司法部14日（上周二）宣布，已凍結一名名為陳志男子持有價值約150億美元（約1166億港元）的比特幣，該男子涉嫌操控一個位於柬埔寨的大規模「殺豬盤」詐騙集團。

作為國際打擊行動的一部份，韓國政府也準備對太子集團實施制裁。

據韓國銀行業表示，截至16日（上周四），韓國國民銀行和其他四間韓國銀行已經凍結了太子集團的存款。

在國會視察期間，韓國金融服務委員會主席李伍源也表示，其委員會將迅速與相關部門合作，向太子集團實施制裁。

此前，美國和英國已對該太子集團實施制裁，美國聯邦檢察官以欺詐和洗錢罪名起訴了該集團董事長陳志。

美國媒體過往曾報道，陳志是中國公民，生於福建省，於2014年獲得柬埔寨國籍。