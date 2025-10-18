64名韓國人涉嫌在柬埔寨參與詐騙　乘包機返國後被帶走調查

韓國媒體引述韓國警方10月18日（周六）報道，64名因涉嫌在柬埔寨參與網絡詐騙而被拘留的韓國人已乘坐包機回國，其中大多數人將作為嫌疑人接受刑事調查。



據韓聯社報道，此前，一名韓國大學生被柬埔寨犯罪集團誘騙到當地工作，並遭受酷刑後致死，事件引發韓國國內高度關注。柬埔寨政府其後宣布將遣返這些被拘捕的韓國公民。

64名韓國公民乘搭大韓航空客機，於18日上午8時35分抵達仁川國際機場，他們在同日凌晨時分從金邊附近的德崇國際機場（Techo International Airport）啟程返國。

在他們返國幾天前，韓國政府已派遣一支應變小組前往柬埔寨，協助那些涉嫌參與當地網絡詐騙犯罪組織的韓國公民。

據報道，64名韓國公民一登上專機就被逮捕，並將被安排到韓國全國各地的警察局，接受有關其涉嫌參與犯罪活動的調查。

根據法律規定，拘捕令可以在國家航空公司內執行，因為這些航空公司被視為韓國領土的一部分。

這些被遣返人員被指控參與柬埔寨犯罪集團的網絡詐騙，其中59人在柬埔寨警方的執法行動中被拘留，其餘人員在報案後獲救。

韓國外交部第二副部長金珍我早前到訪柬埔寨時表示：「透過此次訪問，我們向柬埔寨政府重申合作的意願，並達成協議，將透過設立（針對此類犯罪的）聯合應對工作小組來加強雙邊合作。」金珍我早前率領聯合政府應變小組前往柬埔寨，以解決網絡詐騙的問題。

金珍我又指：「政府將致力建立一個有效的體系，以根除柬埔寨針對韓國人的網絡詐騙犯罪，並積極利用該體系。」

國家調查辦公室負責人、應變小組成員Park Sung-joo向記者表示，柬埔寨政府同意，假如在打擊網絡詐騙集團的行動中，有更多韓國公民被捕，將「迅速」通知首爾。

據韓國官員稱，柬埔寨的詐騙中心估計有大約20萬名工作人員，其中包括1,000名韓國人。