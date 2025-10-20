韓國男逃離柬埔寨詐騙園區抵大使館　卻因「未夠鐘開門」被拒入內

韓國一名男子逃離柬埔寨西港詐騙園區後，歷經12小時終於抵達位於首都金邊的韓國大使館。但館方以尚未到辦公時間為由拒絕該男子入內，即使男子多次哀求，稱哪怕是在停車場也好，希望進入大使館，但都未能獲准進入，最終仍在館外徘徊2小時，等到大使館開始工作的時間才獲准進入。



包括韓聯社和《每日經濟》在內韓媒報道，這名男子在嘗試逃離犯罪園區之前曾用藏在衣服內的手機傳簡訊給大使館求救，但大使館要求男子提供準確的具體位置和照片。

報道引述男子稱：「在犯罪園區內能做的行動有限，怎麼能拍臉部照片、小區內部照片發過去呢？」

男子認為無法從外部獲得協助，於是冒生命危險，於4月一個傍晚從西港逃離，連夜趕往大使館。終於，當他早上6點抵達使館門口時，他卻被告知「非上班時間」不得入內。

2025年10月18日，韓國首爾，64名涉嫌在柬埔寨參與網絡詐騙活動的韓國公民乘搭包機抵達仁川國際機場後，隨即被韓國警方帶走接受調查。（Reuters）

在錄音中，男子說道「都到大使館前面了,不能進去嗎?」「現在不能馬上進去嗎?」「不能只待在裏面嗎?」「哪怕是在停車場也好」。

大使館職員回答稱：「我們大使館上午8點（開門）」。男子之後繼續哀求，把電話換給另一人後，另一職員亦拒絕讓男子入內。男子最終在大使館附近等候2個多小時後，終於進入開始工作的大使館。

事件曝光後在韓國引起嘩然。韓國外交部20日表示，正在改進系統，以便即使在辦公時間以外訪問柬埔寨大使館也能獲得領事協助。另外韓國外交部高層官員20日在外交部大樓會見記者時表示，2名涉事的大使館職員已提交辭呈，「他們承受着各種艱辛，工作量巨大，但我聽說他們無法忍受被指責，彷彿他們是這一切的始作俑者」。