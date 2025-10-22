法國前總統薩爾科齊入獄　涉非法收受競選資金　堅稱自己無罪

法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）周二（10月21日）開始5年的監禁刑期，成為二戰後首位入獄的法國前總統。他因和親信密謀非法接受利比亞前領袖卡達菲（Muammar Gaddafi）的競選資助，上月被裁定罪成。薩爾科齊入獄前在社交平台發文，堅稱自己無罪，而「真相終將大白」。



路透社報道，70歲的薩爾科齊與妻子攜手離開家門，途中有不少支持者簇擁他們並高呼「尼古拉斯」（Nicolas，薩爾科齊的名字）。前總統隨後乘車抵達巴黎拉桑特（La Sante）監獄。

▼薩爾科齊：我是無辜的 真相終將大白

他出發後不久，在社交平台X（舊稱Twitter）上發文：「我想用我不可動搖的力量告訴他們（法國人民），今天早上被監禁的不是共和國前總統，而是一位無辜的人......真相終將大白。」

薩爾科齊因涉於2005年任內政部長時，通過親信與卡達菲政權達成協議，承諾為利比亞爭取國際支持，以換取自己參加2007年法國總統競選時的資金。他於上月25日被巴黎刑事法庭判處5年監禁，主審法官指他2005年至2007年間犯有串謀罪。

2024年2月14日，法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）抵達法國巴黎法院。（Reuters）

律師：已提交釋放申請 冀聖誕節前獲釋

薩爾科齊的律師表示，已經提前遞交釋放申請，並等待上訴審理，預計將在約一個月內獲得審核。律師團隊希望能在聖誕節前讓他提前獲釋。

據報，薩爾科齊很可能被關押在單人牢房中，且出於安全考慮，在戶外活動期間需要單獨活動。