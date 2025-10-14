法國前總統薩爾科齊非法收受競選資助　10.21起服刑

法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）被控非法接受利比亞前領袖卡達菲（Muammar Gaddafi）的競選資助，上月在巴黎被裁定串謀罪成立，判處5年監禁。國家金融檢察院10月13日下午傳喚薩爾科齊，告知服刑時間和地點。據法國媒體報道，他預定10月21日起在巴黎一所監獄服刑。



2025年9月25日，法國巴黎，圖為薩爾科齊在被裁串謀罪成後面見傳媒。（Getty）

薩爾科齊因涉於2005年任內政部長時，通過親信與卡達菲政權達成協議，承諾為利比亞爭取國際支持，以換取自己參加2007年法國總統競選時的資金。他於上月25日被巴黎刑事法庭判處5年監禁，主審法官指他2005年至2007年間犯有串謀罪。

據《費加羅報》等多家媒體報道，現年70歲的薩爾科齊雖強調自己無罪，並已對判決結果提出上訴，但上訴不具有緩刑效力，因此他必須入獄服刑；上訴的聆訊將於2026年3月舉行。

新華社報道，薩爾科齊2007年至2012年擔任法國總統。他2012年競選連任失利後，法國媒體曝光一份利比亞情報部門秘密文件，稱他曾收受來自利比亞的巨額政治獻金，用於其2007年總統競選活動。

法國檢方懷疑，薩爾科齊接受卡達菲及卡達菲次子賽義夫（Saif al-Gaddafi）的資金助選。2011年3月，賽義夫接受媒體採訪時披露，利比亞曾為薩爾科齊的競選活動提供資金。