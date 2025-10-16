法國總理承諾暫停退休改革　不信任動議未獲通過　避免再次倒閣

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）承諾暫停總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）此前推動的退休改革後，贏得了大部份社會黨議員的關鍵支持，國會10月16日分別駁回兩項針對勒科爾尼政府的不信任動議。



路透社及英國廣播公司（BBC）16日報道，極左政黨「不屈服的法國」（La France Insoumise）及極右政黨國民聯盟（Rassemblement National）此前相繼在國會提出對勒科爾尼政府的不信任投票。

2025年10月16日，法國巴黎，國會當日就兩項針對勒科爾尼（Sebastien Lecornu）政府的不信任動議進行投票。圖為第一項不信任動議的投票結果。（Reuters）

國會議員首先就「不屈服的法國」提出的不信任動議進行投票，結果只有271名議員投票贊成推翻勒科爾尼政府，未達到過半數的289席門檻。

國會其後再就第二項不信任動議進行投票，由於缺乏「不屈服的法國」的支持，只有144票支持不信任動議，同樣未達過半門檻。

2025年10月16日，法國巴黎，國會當日就針對勒科爾尼（Sebastien Lecornu）政府的不信任動議進行投票。圖為總理勒科爾尼抵達國會的一刻。（Reuters）

報道指，如果社會黨支持不信任動議，國會將有足夠的票數推翻勒科爾尼政府，但69名社會黨議員中，只有7人支持動議。勒科爾尼政府避過不信任投票後，須於12月31日之前與各派達成共識，讓國會通過2026年預算。