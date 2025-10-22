美媒：歐洲國家與烏克蘭擬推12點俄烏停火計劃　特朗普將監督實施

美媒周二（10月21日）引述知情人士報道，表示歐洲國家正在與烏克蘭合作制定一份「12點擬議計劃」（12-point proposal），以結束俄烏戰爭；由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）擔任主席的一個和平委員會將監督這項計劃的實施。



彭博社報道，提議要求俄烏雙方立即停火，並將當前的前線作為未來任何談判的基礎；一旦雙方停火並承諾停止領土擴張，打算將所有被驅逐的烏克蘭兒童送回國內，並交換雙方戰俘和囚犯。

2025年10月18日，俄烏戰爭期間，年輕人在俄羅斯控制的頓內茨克地區（Donetsk）的俄羅斯軍事愛國主義營地接受訓練。（Reuters）

烏克蘭將獲得安全保障、修復戰爭破壞的資金以及快速加入歐盟的途徑；並將與俄羅斯就被佔領土的治理進行談判，但歐洲和烏方都不會在法律上承認任何被佔領土屬於俄方。

此外，針對俄羅斯的製裁將被逐步解除；但只有俄方同意為烏方戰後重建做貢獻的情況下，其被凍結的約3,000億美元（約2.33萬億港元）歐洲央行存款才會被歸還。

根據報道，提議還包括：確保基礎設施安全和能源供應穩定；建立調查機制，追究侵害人權和戰爭罪行的責任；保證人道援助的自由通行等內容。