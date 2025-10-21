魯比奧與俄外長通電話　討論落實特朗普與普京對話共識

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於10月16日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行通話後，俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在20日通了電話，就如何落實兩國領導人的共識進行討論，但兩國暫未透露更多通話細節。



2025年9月27日，美國紐約，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席第80屆聯合國大會後召開記者會。（Reuters）

俄羅斯外交部20日通報稱，拉夫羅夫與國務卿魯比奧（Marco Rubio）通了電話，圍繞如何落實兩國領導人16日通話達成的共識，就可能採取的具體步驟進行了建設性討論。

美國國務院聲明表示，魯比奧在通話中強調，即將舉行的會談至關重要，因為這將為莫斯科和華府提供一個契機，共同推動俄烏戰爭的持久解決，以符合特朗普的願景。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在阿拉斯加州安克雷奇埃爾曼多夫–理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）會面，2人相互握手。（Reuters）

特朗普16日與普京舉行通話，雙方同意在匈牙利首都布達佩斯舉行會晤，但未透露具體日期。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）當日表示，兩人通話持續約兩個半小時，通話內容豐富且非常坦誠。特朗普也形容，當日通話「非常富有成效」。