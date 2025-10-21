魯比奧與俄外長通電話 討論落實特朗普與普京對話共識
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於10月16日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行通話後，俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在20日通了電話，就如何落實兩國領導人的共識進行討論，但兩國暫未透露更多通話細節。
俄羅斯外交部20日通報稱，拉夫羅夫與國務卿魯比奧（Marco Rubio）通了電話，圍繞如何落實兩國領導人16日通話達成的共識，就可能採取的具體步驟進行了建設性討論。
美國國務院聲明表示，魯比奧在通話中強調，即將舉行的會談至關重要，因為這將為莫斯科和華府提供一個契機，共同推動俄烏戰爭的持久解決，以符合特朗普的願景。
特朗普16日與普京舉行通話，雙方同意在匈牙利首都布達佩斯舉行會晤，但未透露具體日期。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）當日表示，兩人通話持續約兩個半小時，通話內容豐富且非常坦誠。特朗普也形容，當日通話「非常富有成效」。
美媒：普京與特朗普通話時提出全面控制頓涅茨克 以換取停火俄羅斯提議建造「普京-特朗普」隧道 穿過白令海峽連接俄美領土特朗普與普京通話 暗示或向烏克蘭供數千戰斧導彈：你不介意吧？特朗普：與普京通話具富成效 擬未來兩周於布達佩斯會晤特朗普：如普京不解決戰事 或向烏克蘭提供戰斧導彈