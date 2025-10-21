美媒：特朗普與普京峰會生變 美俄籌備會議暫時擱置
撰文：王海
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月16（上周四）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話後表示，美俄雙方本周將舉行高層會面，就兩位領導人再次舉行峰會展開磋商。惟知情人士向美媒透露，特朗普期望再次與普京舉行會晤的希望或將落空。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）原定本周舉行的籌備會議已暫時擱置。
美媒10月21日報道，特朗普當時在其社交平台帳戶上寫道：「美國（與俄羅斯）的初步會談將由國務卿盧比奧及其他幾位指定人員主持。」
然而，一位白宮官員表示，盧比奧原定本周與俄羅斯外長拉夫羅夫之間的會談已暫時擱置。目前尚不清楚會談取消的原因，但其中一位消息人士稱，盧比奧與拉夫羅夫就如何終結俄烏戰爭的預期存在分歧。
目前尚不清楚拉夫羅夫與盧比奧的會面延後，是否代表普京與特朗普計劃在匈牙利布達佩斯舉行的峰會亦會延後。
根據美國國務院的通話記錄顯示，盧比奧與拉夫羅夫20日（周一）進行了通話，討論了「下一步」措施，以及跟進兩國總統上週就結束俄烏戰爭進行的通話。記錄顯示，盧比奧「強調了即將舉行的會談的重要性，認為這是莫斯科和華盛頓合作推進俄烏戰爭持久解決方案的機會，這符合特朗普總統的願景」。
與此同時，克里姆林宮稱此次通話是一次富「建設性討論」，討論了特朗普與普京在通話中提到終戰「可能的具體步驟」，以落實這些共識。
不過，一位知情人士表示，美方官員在盧比奧與拉夫羅夫通話後認為，俄羅斯過往堅持的極端立場並未軟化。消息人士稱，盧比奧目前不太可能建議特朗普與普京下周舉行會晤，但兩人本周稍後可能會再次進行通話。
