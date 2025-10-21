羅浮宮劫案｜法國警方正與時間競賽　追回珍貴失物只有一周時間

法國警方正全力追捕羅浮宮劫匪，以免這些珍貴的拿破崙時代珠寶被融化，並切割成無法追蹤的單顆寶石。荷蘭藝術品犯罪專家Arthur Brand表示，這宗盜竊案是「10年來最大的盜竊案」，他補充說，為了追回這些「無價之寶」，警方需要在一周內找到罪犯。



法國警方和藝術專家表示，歐洲各地的犯罪集團越來越多地從羅浮宮等資金匱乏的博物館中搶劫珍貴的珠寶和黃金。雖然執法部門經常能抓到竊賊，惟他們卻很難追回這些價值連城的珍寶。

Arthur Brand解釋：「這些皇冠上的珠寶名聲大噪，根本賣不出去，他們唯一能做的就是把金銀熔化，拆解鑽石，然後試圖切割。這樣一來，它們很可能就永遠消失了。」

他繼續說道：「警方只有一周的時間。如果他們抓住了竊賊，這些東西可能還在那裏。如果時間更長，贓物很可能已經被盜走並拆解了。這是一場與時間的競賽。」

追蹤被盜藝術品的國際藝術追回組織（Art Recovery International）創辦人Christopher Marinello則表示，這類博物館盜竊案在歐洲乃至更遠的地方呈上升趨勢。他說：「一旦它們被切割成更小的寶石，就意味着盜竊結束。一切都結束了。我們再也見不到這些完好無損的碎片了，追回被盜藝術品的比例非常小。至於珠寶，這個比例就更小了。」