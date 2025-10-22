美國政府停擺三週　特朗普拒絕國會民主黨人的會晤請求

美國聯邦政府停擺進入第21日，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他和眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）聯繫了總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），希望進行會晤以令政府開門。特朗普拒絕這項請求，表示只有民主黨人通過臨時撥款法案、結束停擺時，才會與二人見面。



舒默表示：「傑弗里斯和我敦促總統坐下來與我們談判，解決醫療危機，並結束政府停擺。」

特朗普則表示：「我希望與他們兩人會面，但我有一個小小的警告，只有他們允許政府開門，我才會與他們會面。」

2025年9月29日，美國華盛頓特區，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer，左）和眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries，右）和在與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和國會共和黨高層領導人在白宮會晤後出席新聞發布會。（Reuters）

他繼而批評民主黨人是「阻撓者」，強調共和黨人做的很好。特朗普還指責舒默和其他人「將整個聯邦政府作為人質」，並讚揚白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）削減了民主黨的聯邦項目和撥款。

民主黨黨團除3名參議員外，其餘成員均拒絕支持共和黨主導的臨時撥款法案，除非特朗普與足夠多的共和黨議員同意延長《平價醫療法案》（Affordable Care Act）增強稅收補貼，這項俗稱「奧巴馬醫保」（Obamacare）的措施將於12月31日到期。

民主黨表示，如果《平價醫療法案》得不到延期，數百萬美國人將面臨醫保費用大幅上漲的局面。