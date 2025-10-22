韓國女赴柬埔寨應徵翻譯慘遭賣豬仔　被迫做成人直播1個月終獲救

韓國22歲大學生近日在柬埔寨遭詐騙集團虐死一事，引發韓國社會的廣泛關注。據韓媒最新報道，韓國一名30多歲女性在網上求職時，因知悉柬埔寨招聘日文翻譯後，便在去年4月遠赴他鄉見工，未料遭當地韓籍僑胞誘騙以500萬韓圜（約2.72萬港元）賣給犯罪集團，終被迫走上做脫衣成人直播節目，且業績不達標就遭毆打。她最終在親人聯絡當地僑民的協助下，在被囚禁一個月後終於獲得當地警方解救。



韓國《東亞日報》報道，受害人金敏荷（김민하，音譯）在飛抵柬埔寨首都金邊後，在機場得到在當地從事演員與模特工作的韓籍僑民接待。這位僑民的履歷在網上隨處可查，加之對金敏荷保證「工作很簡單」，讓她起初對這趟「異國搵食」之旅感到安心。

受害人金敏荷剛剛傳給家人訊息「報平安」之後，所在房間竟遭三名陌生男子闖入，搶走她的手機與護照，之後就被迫在網上直播中做色情脫衣內容。(新聞截圖)

金敏荷抵埗後隨即乘坐由這位僑民駕駛的車輛，耗時約4小時抵達施亞努市一個海邊公寓。未料在她剛剛傳給家人訊息「報平安」之後，房間竟遭三名陌生男子闖入，搶走她的手機與護照，之後就被迫在網上直播中做色情脫衣內容，以求獲得觀眾的付費打賞。

金敏荷坦言自己當時整天待在一個開着燈的房間內，望着鏡頭表演，而涉案團隊會在直播後的翌日在房間內張貼「業績報告」，倘若未達標就會遭到虐待，甚至不時還能聽見隔壁傳來呼救的尖叫聲。

2025年10月16日，韓國外交部第二副部長金珍我在柬埔寨茶膠省會見柬埔寨首相洪瑪奈，討論導致一名韓國大學生死亡的詐騙園問題後。圖為金珍我視察的詐騙園區大樓。（Reuters）

事件的轉機則是金敏荷家人收到的「報平安」訊息，他們以金敏荷發來的照片 為線索，聯繫了在當地居住20年的韓籍僑民。這位僑民協助分析照片中海域與島嶼的具體位置，搜索了整個施亞努市，最終聯合當地警方突襲案發公寓，成功救出金敏荷。事後金敏荷才得知，當初接機的僑民，竟將她以500萬韓元賣給犯罪集團。

據韓媒報道，去年不乏同類型案件，且男女受害人皆有。本月7日也有另一名30多歲女性在柬埔寨與越南邊境死亡，顯示韓國女性赴柬遭誘拐與虐待事件並非孤立案例。