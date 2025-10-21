韓國議員：每年數千國民赴柬埔寨有去無回　參與詐騙人數或超預期

據韓媒報道，韓國一位國會議員10月20日引述政府數據指，近年來，每年都有數千名前往柬埔寨的韓國國民尚未回國，鑑於近日不斷發酵的詐騙園事件，這名議員認為數據顯示，被誘騙到柬埔寨參與詐騙的韓國公民可能遠超早前政府預計的1000人。



根據韓國司法部提交給民主黨議員朴贊大的數據，2022年前往柬埔寨的韓國人和回國的韓國人數量之差為3209人，2023年為2662人，2024年為3248人。

2025年10月20日，韓國首爾，執政黨民主黨議員朴贊大（Park Chan-dae）接受路透社訪問。（Reuers）

大量韓國公民「有去無回」，引發民眾的疑問：參與柬埔寨詐騙行動的韓國公民人數是否可能高於政府原先估計的約1000人。

據報道，今年1至8月，共有67,609名韓國人前往柬埔寨，6,6745人返回，兩者相差864人。

如果算上經第三國進入柬埔寨的韓國人，可能還有更多人尚未回國。

柬埔寨移民局的數據顯示，去年有192,305名韓國人入境，幾乎是同年從韓國出發前往柬埔寨的100820人的兩倍，這意味有大量韓國人經第三國進入柬埔寨。

一位在柬埔寨犯罪集團工作的相識告訴韓聯社，至少有兩三千名韓國人在柬埔寨參與詐騙活動。

這位相識指：「不僅有坐飛機離開的人，還有經中國偷渡入境的。」

另一位自稱在犯罪集團工作的人稱，集團裏大約有50名韓國人。

這位20多歲的男子說：「他們中的一些人賺了錢，就去了其他地方開公司。」

今年8月，一名韓國大學生在柬埔寨誤墮高薪騙局後被折磨致死，這名男子的遺體21日（周二）乘坐專機從柬埔寨運回韓國。

這並沒有讓近日鬧得沸沸揚揚的詐騙園事件劃上句號。韓國外交部同日表示，一名50多歲的韓國男子本周在柬埔寨西哈努克城的一家飯店房間內被發現死亡。

朴贊大議員表示，柬埔寨可能還有更多韓國犯罪活動的受害者，並呼籲徹查那些尚未回國人員的數據。

朴贊大強調：「政府絕對有必要透過核對個人出入境記錄與領事和警方記錄，對那些尚未回國的人員進行重新審查。」

18日（上周六），64名因涉嫌參與網絡詐騙在柬埔寨被拘留的韓國人乘坐包機在警方的陪同下返國，並隨即被帶走調查。