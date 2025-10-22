泰國前總理佩通坦辭任為泰黨黨魁　為讓該黨重塑結構應對選舉

泰國前總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）10月22日在社媒平台宣布，辭去為泰黨黨魁職務。根據帖文，她指泰國正值「即將到來的選舉中最重要的轉型期」，為讓政黨重塑結構，所以「決定辭去黨魁職務」。



6月中旬，佩通坦與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）為泰柬邊境局勢通電話的談話錄音外泄，引發巨大爭議。佩通坦在通話中親昵地稱洪森為「叔叔」，請求洪森協助她解決邊境問題，還批評泰國軍方領袖。

憲法法院7月1日決定受理彈劾佩通坦的請願書，並暫停她的總理職務。憲法法院8月29日裁定，佩通坦與洪森的通話違反道德準則，下令立即解除她的總理職務。

2025年9月9日，泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）抵達曼谷的泰國最高法院。（Reuters）

佩通坦是泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）的小女兒。

佩通坦是17年來第五位被泰國憲法法院罷免的總理，她的父親和姑姑、曾擔任總理的他信和英拉（Yinglak Chinnawat）也分別於2006年和2014年遭罷免。

他信2023年8月結束15年流亡返回泰國，隨即因貪污濫權罪被判坐牢八年，但在入獄第一天就被轉送警察總醫院住院治療。他之後獲泰王特赦，刑期減至一年。住院六個月後，他信於2024年2月獲得假釋。其間，他不曾在監獄逗留過一晚。

今年9月9日，泰國最高法院裁定他信住院治療不得計入服刑期，判處他須重新服刑一年。他目前在曼谷孔普雷監獄服刑。