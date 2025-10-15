中國遊客在泰國被逼購物 華使館籲勿信低價遊
針對近日一段中國遊客在泰國被威脅購物的影片瘋傳。中國駐泰國大使館周二（10月14日）發布公告稱，使館已即時向泰國旅遊警察局，以及旅遊局核實了解相關情況。據泰方核實，該導遊持中國護照，在泰國無導遊資質。其企圖逼迫遊客購物並通過遊客消費獲取提成，泰方已對涉事旅行社進行調查追責。
泰國禁外國公民從事導遊職業
駐泰使館再次提醒中國遊客，切勿相信「低價遊」，參加旅行團時應請選擇有出境遊經營資質、信譽良好的正規旅行社和質價相符的旅遊產品，簽訂正規合同。
根據泰國有關法律，不允許外國公民在當地從事導遊職業。如遇糾紛應保留證據，並及時致電泰國旅遊警察熱線，又或聯繫中國使館求助。
《今晚報》等內媒13日報道，一名穿紫色上衣、說普通話的導遊在泰國的旅遊巴上，要求中國遊客到免稅店購物，放話威脅稱：「今天晚上我就讓你回不了中國」，之後更要求拍片者刪除影片。
內媒《大河報》報道，有內地律師指，根據中國《旅遊法》規定，遊客有權拒絕強制消費，該導遊行為已違法。若中國公民在外國旅遊安全受到威脅，可向當地大使館反映。
