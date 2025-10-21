哈馬斯：正在埃及討論停火協議下一階段　涉及解除武裝

以色列與哈馬斯停火協議持續。哈馬斯方面消息稱，哈馬斯代表團正在埃及開羅討論加沙停火協議的下一階段，其中有關解除武裝的議題「已被提上議程」。



2025年10月17日，埃及拉法（Rafah），以色列與哈馬斯達成加沙停火協議期間，滿載人道援助物資的貨車在拉法口岸的埃及一側，排成一排。（Reuters）

央視報道，阿拉比亞電視台援引哈馬斯方面指出，該組織致力於執行加沙停火協議中規定的所有條款。至於解除武裝的議題，必須通過巴勒斯坦各政治派別達成共識，以及深入對話來實現，又指巴勒斯坦各政治派別有能力達成妥善方案。

此外，如果各政治派別就加沙的治理達成共識，哈馬斯將支持任何政治派別管理加沙地帶，哈馬斯將不參與其中任何行政管理事務，這一立場是「確定的」。

2025年10月19日，在以色列和哈馬斯停火期間，巴勒斯坦槍手站在重型機械作業現場，搜尋以色列被哈馬斯綁架的人質屍體。(Reuters)

哈馬斯再移交一具人質遺體

另外，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室20日晚發表聲明說，紅十字國際委員會於當日稍早時候，在加沙獲哈馬斯轉交一具人質遺體，隨後已移交給以軍。

據以色列媒體報道，以軍對棺木進行初步檢查後，送入以色列境內，將被送往法醫研究所進行身份鑒定。按照以方說法，哈馬斯根據協議，已向以方移交14具遺體，但其中一具不屬於以色列人質。