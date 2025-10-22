秘魯總統耶里：首都進入30天緊急狀態

秘魯總統耶里（Jose Jeri）周二（10月21日）宣布，為打擊日益猖獗的犯罪活動，首都利馬及鄰近的卡亞俄省（Callao）進入為期30天的緊急狀態。路透社報道，耶里說，這項措施將從當天午夜生效。



原本是國會主席的耶里在原任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）被彈劾下台後宣誓就任總統，並在上周二任命新一屆內閣成員。儘管耶里承諾將打擊犯罪列為首要任務，但他本人也面臨腐敗指控和性侵調查等醜聞。他否認所有不當行為，並表示願意配合任何腐敗調查。

民間社會團體和被稱為Z世代的年輕人呼籲舉行抗議活動，要求採取措施應對不斷上升的犯罪率。抗議者高喊「所有人都必須下台！」當地傳媒報道，上週秘魯街頭示威活動造成1人死亡，100多人受傷。

圖為2025年10月22日，秘魯利馬，軍警人員列隊。（Reuters）

秘魯監察員辦公室代表Fernando Losada表示，32歲的男子Eduardo Mauricio Ruiz在抗議活動中被殺，他的死因將受到調查。秘魯檢察官辦公室表示，魯伊斯是被槍擊身亡。

耶里在X對魯伊斯之死表示遺憾，並稱將對此事進行「客觀」調查。他將暴力事件歸咎於「混入和平示威活動製造混亂的違法者」。